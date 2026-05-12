Miló Viki újra felvette a kapcsolatot az édesanyjával, akivel évekig nem beszéltek egymással

Miló Viki nemrég újra felvette a kapcsolatot édesanyjával, árulta el a Borsnak. A Házasság első látásra harmadik évadában került felszínre az ökölvívó-világbajnok gyerekkori traumája, amit előtte mélyen eltemetett magában. Így szüleivel is csak a műsor után tudott beszélni arról, mi történt vele gyerekként.

Édesanyjával évekkel ezelőtt azért romlott meg a kapcsolata, mert az asszony nehezen fogadta el, hogy lánya kutyákkal veszi körül magát.

Mindig mondtam neki, hogy a kutyák a gyerekeim, de nem tudta elfogadni, évek óta nem beszéltünk emiatt. Anyák napján azonban úgy döntöttem, hogy felhívom, és elmondom neki, hogy szükségem van az édesanyámra

– mondta el a lapnak Miló Viki, hozzátéve:

Rengeteget beszélgettünk akkor, és azóta is minden nap beszélünk, legalább egy órát. Hibáztatta magát, hogy gyerekkoromban miért nem derült ez ki, és bántotta, hogy nem is sejtették, mi történt.

Az ökölvivó azt mondja, a szülei eleinte nem is rakták össze, kiről van szó pontosan, de utólag számukra is sok minden értelmet nyert.