Miló Viki: Anyával nem vagyok jóban, de megkért, hogy soha ne beszéljek róla

Miló Viki a Házasság első látásra mellett Hajdú Péter beköltözős műsorában is látható lesz pénteken. A bokszoló korábbi párkapcsolati nehézségei mellett a családjáról is szó esik röviden, legalábbis a műsor előzetesében.

Hajdú egy képet mutat Milóról és annak édesanyjáról, majd megkérdi, milyen a kettejük közti kapcsolat.

Anyával nem vagyok jóban, de megkért, hogy soha ne beszéljek róla. Annyit tudok elmondani róla, hogy ő nem fogadja el a kutyáimat. S én mondtam, hogy amíg nem fogadja el a kutyáimat, addig nem tudunk beszélni. De eddig még nem sikerült megbékélni anyának.

Arra a kérdésre, hogy ha hazamegy, mi történik, úgy felelt:

Nem szoktam hazamenni. Évek óta nem voltam otthon. Nem beszélünk telefonon sem, talán két éve nem beszéltünk.

A téma kapcsán korábban már nyilatkozott: