miló viki
Miló Viki: Anyával nem vagyok jóban, de megkért, hogy soha ne beszéljek róla

TV2
admin Besenyei Balázs
2025. 10. 28. 14:55
TV2

Miló Viki a Házasság első látásra mellett Hajdú Péter beköltözős műsorában is látható lesz pénteken. A bokszoló korábbi párkapcsolati nehézségei mellett a családjáról is szó esik röviden, legalábbis a műsor előzetesében.

Hajdú egy képet mutat Milóról és annak édesanyjáról, majd megkérdi, milyen a kettejük közti kapcsolat.

Anyával nem vagyok jóban, de megkért, hogy soha ne beszéljek róla. Annyit tudok elmondani róla, hogy ő nem fogadja el a kutyáimat. S én mondtam, hogy amíg nem fogadja el a kutyáimat, addig nem tudunk beszélni. De eddig még nem sikerült megbékélni anyának.

Arra a kérdésre, hogy ha hazamegy, mi történik, úgy felelt:

Nem szoktam hazamenni. Évek óta nem voltam otthon. Nem beszélünk telefonon sem, talán két éve nem beszéltünk.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Hajdú Péter (@hajdu.peter.official) által megosztott bejegyzés

A téma kapcsán korábban már nyilatkozott:

Kapcsolódó
Miló Viki: Édesanyámmal nem túl jó a kapcsolatom, ő azt gondolja, hogy a kutyák miatt nincsen párom
Nagymamája azt mondta neki, szerinte inkább egy gyereket kellett volna örökbe fogadnia a nyolc kutyája helyett.

