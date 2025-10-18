Miló Viki sírva beszélt arról, hogy gyerekként szexuálisan zaklatták

A Házasság első látásra legutóbbi adásában a párok találkoztak a szakértőkkel. Amikor Miló Viki és férje, Attila kerültek sorra, a férj elmondta a pszichológusoknak, hogy bár nagyon jól indult az ismeretségük, szerinte kettejük között azután mentek félre a dolgok, hogy megcsókolta az ökölvívót a lagzijukon. Ezzel Miló is egyetértett, majd arról kezdett el beszélni, hogy férje annak ellenére is többször közeledett hozzá fizikailag, hogy megkérte, lassan haladjanak.

Én még soha nem éreztem magam olyan megalázva, mint akkor, amikor megkaptam ezt a csókot

– fogalmazott az egykori bokszoló, mire Gaál Viktor pszichológus azt kérdezte tőle, egészen biztos-e ez.

Miló később elárulta, hogy a férjével közös táncórájukat is nagyon rosszul élte meg, bevallása szerint még izomláza is lett a mellkasában, annyira védekezett a teste. Miután hazatértek a nászútról, nem hagyta nyugodni az, hogy honnan eredhetnek a heves reakció, majd beugrott neki egy gyerekkori traumája.

Volt egy barát. 14-15 éves lehettem… Ez a bácsi megölelt, nagyon-nagyon szorosan húzott magához, és éreztem, hogy elindult benne… a vonzalom. Hiába kértem, hogy engedjen el, nem engedett el. Többször szóltam neki, hogy tessék elengedni, tessék elengedni… És amikor az esküvőn voltam, ugyanazt a tanácstalanságot, ugyanazt a tehetetlenséget éreztem, amit akkor, amikor ez a bácsi megölelt.

Mint mondta, férje azzal, hogy gyorsan akart haladni, egy olyan énjét hozta ki belőle a nászútjukon, akit soha többé nem akar látni.

Ezért haragszom Attilára, hogy nem adott időt, és kérem a segítségeteket, hogy ezen hogy tudunk átmenni.

Miló szavait hallva több szereplőtársa is sírva fakadt, és mellette ülő férje is megsemmisülve figyelte őt. Attila később úgy fogalmazott, úgy érezte magát, mintha leforrázták volna.