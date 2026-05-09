A walesi hercegi pár is felköszöntötte a 100 éves David Attenborough-t

A minap lett 100 éves David Attenborough brit természettudós, aki jóformán a világ minden tájáról kapott köszöntéseket – köztük a walesi hercegi pártól is, akik több posztban is ünnepelték őt. Az egyikben olyan korábbi felvételeket is mutattak, melyeken a gyerekeik beszélgetnek a természettudóssal, még fiatalabb korukban.

György herceg például azt kérdezte tőle annak idején, szerinte melyik állatfaj fog kihalni legközelebb, Sarolta hercegnő pókrajongóként azt szerette volna tudni, Attenborough is szereti-e a nyolclábúakat, Lajos herceget pedig az érdekelte, milyen állatot kedvel különösen a természettudós.

Az említett videókat az alábbi posztban lapozva lehet megnézni: