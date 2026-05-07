Richter József a kisfiáról: A pelenkázást nem vállalom, még egyszer sem tettem tisztába

Múlt decemberben született meg ifj. Richter József kisfia, akit felmenői után szintén Józsefnek neveztek el. A most négyhónapos Jocikáról édesapja a Story magazin legújabb számában mesélt.

Egyszer-egyszer már előfordult, hogy pár órára kettesben maradtak kisfiával.

Általában van segítségünk, ha a páromnak, Ludmilának fellépése van, vagy el kell mennie otthonról, esetleg szeretne pihenni egy kicsit. A legtöbbször a nagyszülőkre támaszkodunk, de a cirkuszban is mindig akad valaki, aki vigyáz a fiunkra a műsor alatt. Ha nincs, akkor kénytelen vagyok én megoldani. A legutóbbi ilyen szituáció egészen viccesen sült el… Ludmila elment edzeni, én meg pár órára együtt maradtam Jocikával. És ez egy iszonyú sűrű nap volt, jött az állatorvos, jöttek a munkásemberek, én meg ott álltam a babakocsival, próbáltam intézkedni, és láthatóan mindenki jót derült rajtam

– mondta el az artistaművész, aki saját bevallása szerint egyelőre még csak ismerkedik az apasággal.

A pelenkázást nem vállalja

Éjszakánként ő is gyakran felkel a kicsihez, de a feladatok oroszlánrészét a párja végzi.

Főként Ludmila gondoskodik Jocikáról. Napközben én dolgozom, de esténként igyekszem azért segíteni a kicsi körüli teendőkben. Olyankor együtt fürdetünk, altatunk, és előfordul, hogy együtt éjszakázunk. A fiunk ugyanis nem túl jó alvó, legalább is egyelőre. Csak a pelenkázást nem vállalom. Még egyszer sem tettem tisztába. Cserébe már van közös mutatványunk!

– jelentette ki Richter, aki szerint kicsi kora ellenére fián már most látszik, hogy örökölte a cirkuszi vénát. Már alig várja, hogy a gyerek kicsit nagyobb legyen, és taníthassa őt.

Az interjúból az is kiderül, Jocika „mosolygós, jó kedélyű, kíváncsi, és iszonyatosan akaratos”, és Richter József elmondása szerint el van kényeztetve.