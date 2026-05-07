Nyilvánosságra hozzák Marilyn Monroe halála előtti utolsó interjúját: Kennedyről is beszélt benne

Marilyn Monroe 1962. augusztus 4-én hunyt el 36 éves korában. Halálát öngyilkosságnak nyilvánították, melyet akut barbiturátmérgezés okozott, de utolsó heteivel és hónapjaival kapcsolatban még mindig kérdések merülnek fel.

Monroe utolsó interjúját Richard Merymannek, a Life magazin szerkesztőjének adta, amely két nappal halála előtt jelent meg a magazinban. Május 12-én elérhetővé válik a teljes szöveg, ám a People magazin exkluzív formában megosztott erről néhány részletet.

Az utolsó interjúban visszatekintve gyermekkorára Monroe ezt mondta:

Ötévesen döntöttem el, hogy színésznő akarok lenni. Néhány nevelőszülőm moziba küldött, hogy kimozduljak otthonról, és ott ültem egész nap, sőt késő estig – elöl, kisgyerekként teljesen egyedül, és imádtam.

16 évesen ment feleségül első férjéhez, James Dougherty gyári munkáshoz. Az interjúban őszintén beszélt arról, milyen gyorsan eltelt a gyermekkora, megjegyezve:

Amikor 16 éves voltam, szinte még gyerekként lett belőlem háziasszony. Másképp neveltek, mint egy átlagos amerikai gyereket. A boldogságot soha nem vettem magától értetődőnek. Néha azt gondolom, hogy minden, amit valaha is akartam a világon, az volt, hogy boldog házasságban élő nő legyek egy csodálatos családdal, de nem hiszem, hogy ezt elcserélném azért, amit megtapasztalhattam.

A színésznő terjedelmes kommentárt fűzött a hírhedt 1962-es, John F. Kennedy elnök előtti születésnapi fellépéséhez a Madison Square Gardenben, felidézve:

Síri csönd lett úrrá akkor. Nem gondoltam, hogy bármi is kijön majd a torkomon. Amikor a mikrofonhoz értem, csak vettem egy mély lélegzetet, aztán hirtelen azt gondoltam, hajrá! Eléneklem ezt a dalt akkor is, ha ez az utolsó dolog, amit valaha is teszek. És nemcsak az elnöknek, hanem az egész népnek is.

Monroe-ról kvízt is készítettünk, itt tölthető ki: