A CHERY új fejezetet ír a családi mobilitás történetében

2026 áprilisában a Családért koncepciót középpontba állítva a CHERY számos jelentős eseményt valósított meg: az új márkaígéretének globális bemutatóját és a TIGGO V premierjét az AutoChina 2026 kiállításon, a 2026-os CHERY Nemzetközi Márkacsúcsot, az Intelligens Ökoszisztéma Kiállítást, a VPD világpremierjét a kínai Chengdében, valamint a háromjárműves összetett törésteszt-biztonsági demonstrációt.

A CHERY átfogó áttöréseket ért el nem csak a márkastratégia fejlesztésében, a termékinnovációban, az ökoszisztéma-szinergiában de a technológiai megvalósításban is. Rendszerszintű erősségével és globális jelenlétével a vállalat a világ számára is bemutatta egy, a családi mobilitás iránt elkötelezett kínai autógyártó felelősségét és elhivatottságát.

Márkastratégiai Megújulás: A „Családért” Globális Bevezetése – Új Korszak Kezdete 10 Millió Család Számára

Ebben a hónapban a CHERY hivatalosan is bemutatta új a Családért márkaígéretét az AutoChina 2026 kiállításon és a 2026-os CHERY Nemzetközi Márkacsúcson. A három alappillérre- „Kompromisszumok Nélküli Biztonság” a “Mostantól Mindenkinek”, a Térbeli- és a Technológiai Egyenlőség – építve a márka stratégiai szinten egy „globális márkából” egy „globális állampolgárrá” fejlődött.

A CHERY két stratégiai célt tűzött ki: 2026-ban 1 millió új családi felhasználó megszerzését világszerte, valamint 2030-ra több mint 10 millió család kiszolgálását összesen. A vállalat globális hálózata 8 nemzetközi Kutatás-Fejlesztés központból, 36 gyártóbázisból, valamint több mint 2000 kereskedőből és több mint 1800 szervizközpontból áll, miközben következetesen a lokalizált működés elvét követi.

A CHERY 120 országban és régióban működik együtt partnereivel, hogy minden utazás során megbízható minőséget és kényelmes, emberközpontú technológiát kínáljon. Kiemelten fontos stratégiai piac Németország, ahol a TIGGO modellek bevezetése 2027 első felében várható. A vállalat globális termékportfóliójával erősíti tovább a nemzetközi jelenlétét, és biztosítja, hogy a márkamegújulás értékei valóban családok millióihoz jussanak el világszerte.

Technológia és Biztonság Kettős Hajtóereje: Kézzelfogható Eredmények a Családi Mobilitás Védelmében

A márkastratégia mentén haladva a CHERY ebben a hónapban kiemelkedő eredményeket ért el a technológia és a biztonság terén. Elsőként sikeresen lezajlott a VPD világpremierje a kínai Chengdében. A végponttól végpontig működő nagymodellre épülő technológia két kulcsfunkciót kínál: az „Egygombos indulás” és az „Egy lépéses hazatérés” megoldásokat, amelyek a „felhasználó keresi az autót” szituációt „az autó keresi a felhasználót” szituációvá alakítják.

A rendszer képes intelligens akadályelkerülésre, dinamikus helyzetkezelésre és centiméter pontosságú parkolásra, hatékonyan megoldva a parkolás és az autó megtalálásának mindennapi problémáit a családok számára világszerte. A technológia 2026-ban debütál a Közel-Keleten és Délkelet-Ázsiában, a TIGGO 7 és TIGGO 8 modellekben.

Ezzel párhuzamosan a Chery törésteszt laboratóriumában – amely jelenleg Ázsia legnagyobb biztonsági létesítménye – a vállalat nyilvános, háromjárműves összetett ütközési tesztet hajtott végre. A TIGGO 9 kettős, nagy intenzitású frontális és hátsó ütközés esetén is megőrizte az utastér épségét, miközben a biztonsági rendszerek hatékonyan működtek.

A valós közúti körülményeket megközelítő, szigorú tesztek révén a Biztonság a Családért nem csupán koncepció maradt, hanem valójában is kézzelfogható és megbízható védelmet jelent a családok számára.

Termék- és felhasználási innováció: bemutatkozik a TIGGO V – a 3 az 1-ben koncepció újradefiniálja a családi mobilitást

A technológia és a biztonság iránti bizalom végül olyan termékekben ölt testet, amelyek még jobban megfelelnek a családok igényeinek. Az AutoChina 2026 kiállításon a CHERY bemutatta a TIGGO V-öt, a sokoldalú családi SUV-t.

A „Versatility, Value, Victory” (sokoldalúság, érték, siker) hármas koncepciójára épülve a modell rugalmasan vált SUV, MPV és PUP módok között, így tökéletesen lefedi a mindennapi ingázást, a többfős utazásokat, a szabadtéri kempingezést, a teherszállítást és egyéb más helyzeteket is.

Az új modell 2800 mm-es, extra hosszú tengelytávval rendelkezik, amely valódi háromsoros, hétüléses tágas utasteret biztosít; a 76%-ban nagy szilárdságú acél–alumínium karosszériája kiemelkedő biztonságot nyújt; valamint a 44,5%-os hőhatékonyságú CSH hibrid rendszer az erőteljes teljesítmény és az alacsony fogyasztás egyensúlyát teremti meg, ezzel a CSaládért filozófia egyik etalon modelljévé válva.

A jövőben a CHERY két éven belül 13 jelentős új modellt tervez bemutatni, amelyek minden hajtáslánc-típust és teljes járműkategóriát lefednek, ezzel folyamatosan bővítve a márka globális családi mobilitási termékportfólióját.

Ökoszisztéma-Szinergia és Integráció: Az Ökoszisztéma Kiállítás Élvonalbeli Eredményeket Mutat Be, a Jármű–Robot Integráció Új Intelligens Határokat Nyit

A termékeket alapul véve a CHERY tovább mélyítette az intelligens ökoszisztémák integrációját, és az Ökoszisztéma Kiállításon a legkorszerűbb fejlesztéseit mutatta be. Az AiMOGA Robotics látványos megjelenéssel érkezett intelligens rendőrrobotokkal, humanoid robotokkal és Argos négylábú robotkutyákkal, megvalósítva az autóipari intelligencia és a robottechnológia összekapcsolását és megosztását. Ennek eredményeként egy integrált „jármű + robot” intelligens mobilitás jött létre.

Ezzel párhuzamosan a CHERY globális stratégiai együttműködést alakított ki az NVIDIA vállalattal, amely az asszisztált vezetésre, a fedélzeti mesterséges intelligenciára és a megtestesült intelligenciára fókuszál. A cél a fizikai MI alkalmazásának felgyorsítása, hogy az intelligens technológiák szélesebb körben elérhetővé váljanak a családok mindennapi életében.

A márkamegújulástól a technológiai áttöréseken át a termékinnovációig és az ökoszisztéma bővítéséig a CHERY 2026 áprilisában egy magas színvonalú globális bemutatót valósított meg.

A jövőben a CHERY hű marad a Családért küldetéséhez, amelyet a biztonság, a tér és a technológia hármas egyenlőségére épít, és globális partnereivel kéz a kézben halad tovább.

A kínai intelligens gyártás kényelme és fejlettsége így minden családot elkísérhet egy jobb, élhetőbb mobilitási jövő felé.