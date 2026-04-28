Ráthonyi-Palácsik Tímea a férjéről: Mindent csinál, kivéve a pelenkázást

2026. 04. 28. 06:41

Ráthonyi-Palácsik Tímea szombaton Friderikusz TalkShow vendége volt, ahol néhai férje, Andy Vajna örökségéréről, illetve arról is beszélt, hogy termékenységi klinikát szeretne létrehozni Magyarországon, de ezt a jelen jogszabályok nem teszik lehetővé. Az üzletasszony kizárólag a műsor felvétele, illetve Friderikusz Sándor miatt érkezett az országba – a tévéssel a privát életben régóta jóban vannak.

„A páromnak a negyvenedik születésnapját ünnepeltük Párizsban baráti társasággal, és Sándor felhívott minket, hogy »Tímea, kérlek, gyere a show-ba!«, úgyhogy Párizsból ugrottam át Budapestre” – árulta elFókusz kamerái előtt Ráthonyi-Palácsik. Gyerekeik ezúttal nem tartottak velük, de édesanyjuk állandóan figyelte őket a távolból.

Ráthonyi-Palácsik Tímeáék családi élete

Jelentős változás volt az életükben, hogy néhány hónapja elköltöztek Beverly Hillsből a Connecticut melletti Greenwichbe.

„Azért költöztünk el Los Angelesből, mert sokkal biztonságosabbnak véltük. Csendesebb, harmonikusabb, természetközelibb, viszont a gyerekeknek sokkal jobb és biztonságosabb itt élni” – mondta el Ráthonyi-Palácsik.

Bár bébiszitter is segít a hétköznapokban, a legtöbb dologban a férjére számíthat, aki sok feladatot átvállal tőle.

Mindent csinál, kivéve a pelenkázást. Azt mondta, hogy azt ő nem vállalja be. Imádják a gyerekek, és ahol tud, segít. Rengeteg időt töltünk együtt négyen is, szóval próbálunk időt fordítani arra, hogy a család együtt legyen.

Olyan pénzeső érkezhet Budapestre, amivel eddig nem számoltak Karácsony Gergelyék
Pócs János: A tisztítótűz erre jó, hogy megszabadulunk a kullancsoktól és a luxizóktól
Olimpiai bajnok, megafonos propagandista és bukott miniszterek – ők alkotják mostantól a Fidesz parlamenti frakcióját
„Úgy látom, ott a buta embereknek Orbán Viktor egy isten lehet” – Balogh Levente elárulta, miért mondta le erdélyi turnéját
Alakuló ülés: Sulyok Tamás alulmaradt
