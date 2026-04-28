Ráthonyi-Palácsik Tímea a férjéről: Mindent csinál, kivéve a pelenkázást

Ráthonyi-Palácsik Tímea szombaton a Friderikusz TalkShow vendége volt, ahol néhai férje, Andy Vajna örökségéréről, illetve arról is beszélt, hogy termékenységi klinikát szeretne létrehozni Magyarországon, de ezt a jelen jogszabályok nem teszik lehetővé. Az üzletasszony kizárólag a műsor felvétele, illetve Friderikusz Sándor miatt érkezett az országba – a tévéssel a privát életben régóta jóban vannak.

„A páromnak a negyvenedik születésnapját ünnepeltük Párizsban baráti társasággal, és Sándor felhívott minket, hogy »Tímea, kérlek, gyere a show-ba!«, úgyhogy Párizsból ugrottam át Budapestre” – árulta el a Fókusz kamerái előtt Ráthonyi-Palácsik. Gyerekeik ezúttal nem tartottak velük, de édesanyjuk állandóan figyelte őket a távolból.

Ráthonyi-Palácsik Tímeáék családi élete

Jelentős változás volt az életükben, hogy néhány hónapja elköltöztek Beverly Hillsből a Connecticut melletti Greenwichbe.

„Azért költöztünk el Los Angelesből, mert sokkal biztonságosabbnak véltük. Csendesebb, harmonikusabb, természetközelibb, viszont a gyerekeknek sokkal jobb és biztonságosabb itt élni” – mondta el Ráthonyi-Palácsik.

Bár bébiszitter is segít a hétköznapokban, a legtöbb dologban a férjére számíthat, aki sok feladatot átvállal tőle.