Több mint egymilliárd forintnyi összeget keresett azzal, hogy nőket csábításra tanított

Nagy port kavart, hogy egy kínai nő a csábító tekintetek és a flörtölés technikáját árusító tanfolyamjaival dollármilliókat keresett – írja a South China Morning Post.

A közép-kínai Csangsa városából származó, negyvenes évei elején járó Zu Jüan előbb banki karrierjét hagyta ott egy szépségszalon indítása miatt, majd azon is túllépett, hogy megalapítsa a Fekete és Fehér Szexuális Intelligencia Iskolát.

Zu úgy határozza meg a szexuális intelligenciát, mint egy képességet, amely ötvözi a „szexuális tehetséget”, a „pszichológiai éleselméjűséget” és a személyes bájt. Ennek megfelelően csábító technikákat és csábos testmozgásokat, szuggesztív nyelvezetet tanít.

Mutasd meg nekik a tekinteted, és formálj X alakot a testeddel

– mondja egyik videójában, a „gyilkos tekintet” tanítása közben, mikor azt is megmutatja, mennyire nem szerencsés nem ilyen pózban bemutatkozni.

A szexuális vonzerő fokozásáról szóló tanfolyamaival a lap szerint 3,5 millió dollárt (több mint 1,1 milliárd forintot) keresett, és több mint 200 ezer online követőt szerzett.

Kritikusai szerint ugyanakkor a „keresztanyaként” ismertté vált Zu arra tanít, hogyan hízelegjenek a nők a férfiaknak – a méltóságuk rovására. Egy kommentelő azzal viccelődött – idézte a Rude Vulture –, hogy ő a „gyilkos tekintet” technikáját a professzorán alkalmazta, hogy ne kelljen még leadnia a szakdolgozatát, mire valaki azt írta, valószínűbb, hogy elveszíti a diplomáját, mint hogy halasztást kap.

Üzleti modell

A lap arról is ír, hogy a tanfolyamot elvégzők közül sokan elégedetlenek, amiért nem sikerült gazdag férfit találniuk, mások meg nem lettek vonzóbbak a férjük szemében. Igaz, ez részben annak is köszönhető, hogy Zu „ellenkező” tanácsot a két csoportnak: egyiknek, hogy tartsák meg a férjüket, a másiknak, hogy csábítsák el a férjeket.

A Rude Vulture szerint Zu vállalkozása arra épült, hogy első körben egy próbacsomagot árult, ami mindössze 4500 forintnak megfelelő kínai jüanba kerül, az első hónapban elő is fizettek rá 55 ezren. Ezt követően azonban még két lépcső, illetve csomag szükséges a teljes sikerhez. A harmadik lépcső egy 4 millió forintos mentorcsomag.

Ezeket a csomagokat kiegészítik még felnőtt termékek és orvosi szépségápolási kezelések ajánlatai, amit a piaci ár két-háromszorosán árult.

Az iskola havi több mint tíz tábort is tartott országszerte – ezek ára alkalmanként 140-220 ezer forint körül mozgott –, az egyik részvevő diák később azt mesélte, elég meredek, az „explicitséget súroló” dolgok történtek ott.

Becslések szerint több tízezer, akár több mint százezer diákot taníthatott Zu.

A szépség mögött

A tanfolyamok résztvevői egyre többen arra kezdtek el panaszkodni, hogy nemhogy nem sikerült elérniük az oktatás útján a hőn áhított céljukat, hanem csak távolabb kerültek tőle. Egyes esetekben a képzés inkább felgyorsította a válást, mintsem megakadályozta volna.

Végül a hatóságok léptek közbe. A nőknek szóló állami napilap január 22-én arról írt, Zu tárgyiasítja, a férfiak kedvében járó eszközzé silányítja a nőket. Még aznap letiltották a nő Douyin (a kínai TikTok) fiókját. Egy héttel később a piacfelügyelet bejelentette, vizsgálatot indít, és elrendelte Zu összes online és offline tevékenységének leállítását.

A Rude Vulture arról is ír, hogy nem Zu az egyetlen, aki nők elkeseredettségéből próbált hasznot húzni. Egy másik esetben 2000 dolláros képzéseket hirdettek, a téma pedig ez volt: hogyan lehet gazdag férfiakhoz hozzámenni. A program részeként kozmetikai műtéteken is át kellett esni meghatározott szépészeti klinikákon, a beavatkozások után az iskola 20 százalékos jutalékot kapott. A diákokat arra is kötelezték, hogy a közösségi médiában osszák meg luxuskörülményeiket, ruháikat, szállásukat, táskáikat.