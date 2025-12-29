a nagy duetthajós andráshorváth tamáskasza tibi
Lecseréli Szabó Zsófit és Hajós Andrást a TV2: ők lesznek A Nagy Duett új évadának ítészei

Olajos Piroska
admin Grósz Petra
2025. 12. 29. 10:53
Olajos Piroska

Nemrég az Indexnek adott interjút Fischer Gábor, a TV2 programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója. A beszélgetés alkalmával Fischer egyebek mellett azt is megosztotta a lappal, hogy A Nagy Duett 2026-os évadában új zsűri értékeli majd a produkciókat:

Kasza Tibi, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Horváth Tomi,

azaz Szabó Zsófit és Hajós Andrást lecseréli a csatorna, idén ugyanis ők is helyet foglaltak a zsűripultban Kasza Tibi és Horváth Tomi mellett.

Ramóna 2025-ben versenyzőként győzött, így pontosan tudja, milyen kihívásokkal kell szembenézni a párosoknak. Méltó partnere lesz a rangidős Kasza Tibornak, aki az első adás óta meghatározó tagja az ítészeknek. Horváth Tomi a legutóbbi Sztárban Sztár All Stars szereplésével ismét bizonyította sokoldalúságát, és a Duett zsűrijében korábban is hitelesen támogatta a versenyzőket. Stohl András pedig számos zsűri felállásában bizonyította már szakmai hozzáértését és erős jelenlétét. Meggyőződésem, hogy egy lendületes, sokszínű és szakmailag megalapozott zsűri várja majd tavasszal a nézőket, amely garantálja a szórakozást

– magyarázta a portálnak.

Az interjú során szó esett arról is, hogy idén többek mellet Tóth Vera is éles kijelentéseket tett a Megasztár minőségével kapcsolatban, mindezt úgy, hogy a húga, Tóth Gabi volt az egyik mester. Ezzel kapcsolatban Fischer úgy fogalmazott:

Tiszteletben kell tartani mindenkinek a véleményét, próbálunk minél több embert kiszolgálni, de a mi döntéseinket nem az befolyásolja, hogy egy-egy ismert embernek valami tetszik-e vagy sem, mert a többséget szeretnénk szórakoztatni, és ha a többségnek ez tetszik, akkor így fogjuk csinálni.

Ami a váltást illeti, Fischer szerint nem ártottak a Megasztárnak mint brandnek, mert a feladatot, amit kellett, elvégezték vele.

Ha ártottunk volna, akkor nem folytatnánk, de jövőre is lesz Megasztár. Jelenleg egy fejlődési evolúción esik át a műsor, és még egy évadra szükség van, hogy elérjünk oda, ahova szeretnénk. Vannak visszajelzések és adatok arról, mit szeretnének a nézők a jövőben, merrefelé induljon el a műsor, megpróbáljuk ezeket megvalósítani.

A programstratégiai és tartalomgyártási igazgatót arról is kérdezték, szerinte miben keresendő a rivális X-Faktor sikere a Megasztárral szemben, illetve hogy szerinte Majka átigazolása önmagában is lépéselőnyhöz juttatta-e az RTL-t.

Nem látom lépéselőnynek, mert az X-Faktort leszámítva olyan produkciókban szerepelt, amelyekkel a csatorna nem került előrébb, sőt inkább hátrébb. Ez persze nem az ő hibája, ő egy jó műsorvezető, de azokat a formátumokat, ha őszinték akarunk lenni, nem szabadott volna megcsinálni. Az X-Faktorban jól teljesít, de ez a műsor mindenkivel jól teljesített. Az egész évet nézve nem releváns, hogy abban a 10-15 epizódban mi történik, mert nincs hatással az eredményre. Fontosak a képernyős arcok, és szeretném, hogy mindenki megtalálja a helyét, de attól, hogy egy-két ember elmegy, nem dől össze a világ. Szerintem Majka se váltott volna, ha akkor is a mostani vezetői szemlélet érvényesült volna. De ez már a múlt, most tényleg azon dolgozunk gőzerővel, hogy aki itt van, az érezze, hogy fontos és figyelnek rá, tartozik valahova

– tette hozzá.

