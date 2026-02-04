Kafi Rea Milla először látogat haza Szomáliába, mióta 14 éves korában elmenekült onnan

Kafi Rea Milla úgy döntött, hogy tizenegy év után hazalátogat szülőföldjére, Szomáliába. A modell 14 éves volt, amikor egy kényszerházasság elől, édesanyja támogatásával elmenekült az afrikai országból. Több mint egy éven át utazott egyedül különböző menekültcsoportokkal, mígnem 2014 nyarán megérkezett Magyarországra.

Megtanulta a magyar nyelvet, állampolgárságot szerzett, és azóta családot is alapított: 2024-ben ment férjhez Kovács Patrik kaszkadőrhöz, akivel Jonatán nevű kisfiuk tavaly született meg.

A modell nemrég egy YouTube-videóban jelentette be, hogy úgy döntött, meglátogatja édesanyját és testvéreit Szomáliában.

Kafi Rea Milla hazalátogat

Akármilyen hihetetlennek hangzik ez, még nekem is, de majdnem 11 év után vissza fogok menni. Megvan a repjegyem és a vízumom, mert arra is szükség van, mivel nem vagyok kettős állampolgár, csak magyar. Jonatán és Patrik, a férjem nem jönnek velem, csak egyedül utazom, mert nem tudom, mennyire biztonságos hazamenni, ugyanis amellett, hogy tényleg nagyon drága a repjegy, a vallás miatt nem mentem már jó ideje, mert nagyon féltem

– idézi a Bors a modellt.

Kafi Rea Milla elmondta: most jött el az idő, hogy anyagilag meg tudja magának engedni, hogy Szomáliába utazzon, illetve azért is látta elérkezettnek az időt, mert észrevette édesanyján az idősödés jeleit.

Talán amiatt, hogy most már én is anyuka vagyok, át tudom érezni, hogy milyen lehet az, amikor évekig nem látod a gyerekedet. Én Jonatánnal el sem tudnám ezt képzelni, hamarabb meghalnék, mint hogy ez megtörténjen. Anyukám nemrég el is törte a lábát, és azt hiszem, az volt az egyik ilyen mélypont számomra, mert belegondoltam, hogy nem tudnék együtt élni azzal, hogy ennyi éve nem találkoztunk, ha bármi történne vele. Ezért is megyek most, és lesz, ami lesz.

Mennyire biztonságos Szomáliába utazni?

Egyelőre nem tudja, mennyire lesz biztonságos az út, ezért igyekszik a legrosszabbra is felkészülni.

Újra meg kell tanulnom imádkozni, mert ott nem engedik meg, hogy valakinek más legyen a vallása, úgyhogy ez biztosan nehéz lesz, de igyekszem tisztelni azt a kultúrát is. Persze készülök arra is, hogy ha bármi történne, akkor hogyan tudnék segítséget kérni, mert ott nincsenek nagykövetségek, de vannak más szervezetek, akik segíthetnek. De remélem nem lesz, és ez egy jó élmény lesz

– mondta Kafi Rea Milla, hozzátéve: ha minden rendben megy, akkor lehet, hogy legközelebb a családjával együtt megy látogatóba.