Megjósolta a világ leghíresebb mormotája, meddig tart még a tél

Az Egyesült Államokban minden év február 2-án van a mormotanap, amikor is a rágcsálók megjósolják, milyen időjárásra számíthatunk a jövőben.

A legismertebb jós Punxsutawney Phil, akit idén mínusz 17 fokban is több tízezren figyeltek a helyszínen, hogy vajon meglátja-e az árnyékát, ha kijön az üregéből vagy sem – írja a CNN. Előbbi azt jelenti, hogy a tél további hat hétig is kitart, míg az utóbbi azt, hogy korán eljön a tavasz.

JUST IN: Punxsutawney Phil just SAW HIS SHADOW at Gobbler’s Knob this morning, SIX MORE WEEKS OF WINTER incoming! The furry forecaster delivered the bad news on Groundhog Day 2026. No early spring for us, bundle up, America!pic.twitter.com/BhLLjboAiL — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) February 2, 2026

Az idén is a Pennsylvania állambeli Punxsutawney-ben rendezett mormotanapon Phil kijött az üregéből, és meglátta az árnyékát, azaz még jó másfél hónapnyi tél vár Észak-Amerikára.

Nem mondhatni ugyanakkor, hogy Phil lenne a legmegbízhatóbb forrás, tavaly szintén hat hetes telet jósolt, de tévedett.

A mormotanap egyébként az Idétlen időkig című film miatt lett világhírű, amelyben a főszerepet alakító Bill Murray újra és újra ugyanarra a napra ébred.