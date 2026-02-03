punxsutawneyphilmormotamormotanap
Megjósolta a világ leghíresebb mormotája, meddig tart még a tél

2026. 02. 03. 19:00
Punxsutawney Phil meglátta az árnyékát, érti, aki érti...

Az Egyesült Államokban minden év február 2-án van a mormotanap, amikor is a rágcsálók megjósolják, milyen időjárásra számíthatunk a jövőben.

A legismertebb jós Punxsutawney Phil, akit idén mínusz 17 fokban is több tízezren figyeltek a helyszínen, hogy vajon meglátja-e az árnyékát, ha kijön az üregéből vagy sem – írja a CNN. Előbbi azt jelenti, hogy a tél további hat hétig is kitart, míg az utóbbi azt, hogy korán eljön a tavasz.

Az idén is a Pennsylvania állambeli Punxsutawney-ben rendezett mormotanapon Phil kijött az üregéből, és meglátta az árnyékát, azaz még jó másfél hónapnyi tél vár Észak-Amerikára.

Nem mondhatni ugyanakkor, hogy Phil lenne a legmegbízhatóbb forrás, tavaly szintén hat hetes telet jósolt, de tévedett.

A mormotanap egyébként az Idétlen időkig című film miatt lett világhírű, amelyben a főszerepet alakító Bill Murray újra és újra ugyanarra a napra ébred.

