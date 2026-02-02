Van a villantós szett, és van az, amit Chappell Roan fölvett a Grammy-gálára

Ha azt írtuk, Heidi Klum szettje kiemelkedett az idei Grammy-gála celebfölhozatalából, mit mondatunk Chappell Roanra? A 27 éves énekesnő újfajta merészségről tett tanúbizonyságot a vörös szőnyegen: Mugler estélyi ruhája gyakorlatilag mindent megmutatott deréktól fölfelé, már csak azért is, mert két kamu mellbimbópiercing tartotta az áttetsző darabot.

Ezen felül egy ideiglenes tetoválás is díszítette a hátát. A sztárt egyébként két díjra is jelölték a vasárnapi gálán.

5 fotó

De kicsoda Chappell Roan?

„Ha egy ötéves gyerek lerajzolna egy popsztárt, az úgy nézne ki, mint én” – írtuk a róla készült portrécikkünkben 2024 szeptemberében.

Chappell Roan zenéjében visszaköszön a nyolcvanas évek szintipopja és a kétezres évek eleji popslágerek hangulata, miközben az énekesnő esztétikáját erősen befolyásolják a drag queenek, színpadi megjelenését is ők inspirálják. Stílusát hasonlították már a karrierje korai szakaszában lévő Madonnához, Cyndi Lauperhez vagy éppen Lady Gagához, aki maga is elismerően nyilatkozott a feltörekvő LMBTQ-ikonról.

Roan magára csak „turkáló-popsztárként” és „csináld magad-királynőként” hivatkozik, mivel fellépőruháit előszeretettel szerzi be másodkézből, és attól sem riad meg, ha magának kell felvarrnia a flittereket egy-egy jelmezére.