grammychappell roan
Élet-Stílus

Van a villantós szett, és van az, amit Chappell Roan fölvett a Grammy-gálára

(Christina House / Los Angeles Times / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 02. 02. 07:40
(Christina House / Los Angeles Times / Getty Images

Ha azt írtuk, Heidi Klum szettje kiemelkedett az idei Grammy-gála celebfölhozatalából, mit mondatunk Chappell Roanra? A 27 éves énekesnő újfajta merészségről tett tanúbizonyságot a vörös szőnyegen: Mugler estélyi ruhája gyakorlatilag mindent megmutatott deréktól fölfelé, már csak azért is, mert két kamu mellbimbópiercing tartotta az áttetsző darabot.

Ezen felül egy ideiglenes tetoválás is díszítette a hátát. A sztárt egyébként két díjra is jelölték a vasárnapi gálán.

5 fotó

De kicsoda Chappell Roan?

„Ha egy ötéves gyerek lerajzolna egy popsztárt, az úgy nézne ki, mint én” – írtuk a róla készült portrécikkünkben 2024 szeptemberében.

Chappell Roan zenéjében visszaköszön a nyolcvanas évek szintipopja és a kétezres évek eleji popslágerek hangulata, miközben az énekesnő esztétikáját erősen befolyásolják a drag queenek, színpadi megjelenését is ők inspirálják. Stílusát hasonlították már a karrierje korai szakaszában lévő Madonnához, Cyndi Lauperhez vagy éppen Lady Gagához, aki maga is elismerően nyilatkozott a feltörekvő LMBTQ-ikonról.

Roan magára csak „turkáló-popsztárként” és „csináld magad-királynőként” hivatkozik, mivel fellépőruháit előszeretettel szerzi be másodkézből, és attól sem riad meg, ha magának kell felvarrnia a flittereket egy-egy jelmezére.

Kapcsolódó
„Ha egy ötéves gyerek lerajzolna egy popsztárt, az úgy nézne ki, mint én”
Chappell Roan elszakadt a gyökereitől, és megalkotta saját drag-alteregóját, aki bátran elénekel mindent, amit konzervatív környezetben felnővő queerként az énekesnő korábban nem mert kimondani. Az áhított sikernek azonban nem várt hozadéka is lett: megrohamozták őt az őrült rajongók.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Letartóztatták a dunaújvárosi alpolgármestert, aki pénzt kérhetett a nyertes pályázótól
Grammy 2026: Bad Bunny történelmet írt, majd keményen odaszólt Trumpéknak
Fehér szülők, fekete gyermek: súlyos hibát vétettek egy floridai meddőségi klinikán
BelugaST 5: utoljára emelkedett a magasba a bizarr külsejű repülőgép
Vidéken is árad a Tisza? Mire képesek Orbán kipróbált harcosai? Újra itt a Csatatér Nagy Ervinnel, Navracsiccsal, Ruszin-Szendivel és a várossal, ahol már kétszer megégette magát a Fidesz
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik