Inkubátorban fekvő hármas ikreiről mutatott eddig nem látott fotókat Rúzsa Magdi

Rúzsa Magdi a Debreceni Egyetem yoUDay elnevezésű eseményén a debreceni Nagyerdei Stadionban 2019. szeptember 18-án.
Czeglédi Zsolt / MTI
admin Csontos Kata
2026. 02. 01. 09:31
Lujza, Keve és Zalán negyedik születésnapja alkalmából posztolta a képeket.

2022 februárjában születtek meg Rúzsa Magdi hármas ikrei, Lujza, Keve és Zalán, idén tehát már négyévesek lettek. Az énekesnő egy képválogatást osztott meg közösségi oldalán gyerekei születésnapján.

Négy éve, ezen a napon, megéreztem, mi az igazi, önzetlen szeretet

– írta a fotókhoz Rúzsa, aki bár gyakran posztol az ikrekről, az arcukat sosem szokta megmutatni.

Rúzsa Magdi élete a hármas ikrekkel

Az énekesnőnek már az ikrek születése előtt be kellett feküdnie a kórházba: mivel fokozott veszélynek volt kitéve, így orvosai úgy látták legjobbnak, ha megfigyelik a kismamát. Rúzsa Magdi előtte azt is elárulta, hogy az ikerterhesség miatt hónapok óta alig aludt.

Lujza, Keve és Zalán születése után Orbán Viktor személyesen gratulált az énekesnőnek, aki a Honvédkórházban hozta világra gyerekeit. Az ikrek életük első heteit a kórházban töltötték. Miután hazaengedték őket, Rúzsa azt mondta, amit a szülőszobában megélt, az több mint profizmus.

Nagyon kemény. Ez nem az az állapot, amit egyedül lehet csinálni, úgyhogy nálunk a teljes család be kellett, hogy szerveződjön

árulta el az énekesnő az első időszakról otthon.

Már gyakorlott anyaként pedig elismerte, sokkal könnyebb lett az élete, miután a gyerekek megtanultak beszélni.

Talán azért is, mert hárman voltak, és én ezáltal nem annyira tudtam élvezni a babás időszakot, mert nekünk az tényleg egy stressz volt. Mire vége lett az etetésnek, altatásnak, pelenkázásnak, mindennek, addigra kezdődött az egész program elölről, és mi ebbe egy kicsit belerokkantunk. Ez a másfél év kellett ahhoz, hogy eljussunk arra a szintre, hogy ezt imádjuk és tényleg tudjuk élvezni. Eddig is nagyon szerettük a gyerekeket és imádtunk minden pillanatot, de közben azért nem tudtunk abban úgy lubickolni, mint most.

Olvasói sztorik