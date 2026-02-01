Inkubátorban fekvő hármas ikreiről mutatott eddig nem látott fotókat Rúzsa Magdi

2022 februárjában születtek meg Rúzsa Magdi hármas ikrei, Lujza, Keve és Zalán, idén tehát már négyévesek lettek. Az énekesnő egy képválogatást osztott meg közösségi oldalán gyerekei születésnapján.
Négy éve, ezen a napon, megéreztem, mi az igazi, önzetlen szeretet
– írta a fotókhoz Rúzsa, aki bár gyakran posztol az ikrekről, az arcukat sosem szokta megmutatni.
Most újszülöttként mutatta meg a gyerekeket:
Rúzsa Magdi élete a hármas ikrekkel
Az énekesnőnek már az ikrek születése előtt be kellett feküdnie a kórházba: mivel fokozott veszélynek volt kitéve, így orvosai úgy látták legjobbnak, ha megfigyelik a kismamát. Rúzsa Magdi előtte azt is elárulta, hogy az ikerterhesség miatt hónapok óta alig aludt.
Lujza, Keve és Zalán születése után Orbán Viktor személyesen gratulált az énekesnőnek, aki a Honvédkórházban hozta világra gyerekeit. Az ikrek életük első heteit a kórházban töltötték. Miután hazaengedték őket, Rúzsa azt mondta, amit a szülőszobában megélt, az több mint profizmus.
Nagyon kemény. Ez nem az az állapot, amit egyedül lehet csinálni, úgyhogy nálunk a teljes család be kellett, hogy szerveződjön
– árulta el az énekesnő az első időszakról otthon.
Már gyakorlott anyaként pedig elismerte, sokkal könnyebb lett az élete, miután a gyerekek megtanultak beszélni.
Talán azért is, mert hárman voltak, és én ezáltal nem annyira tudtam élvezni a babás időszakot, mert nekünk az tényleg egy stressz volt. Mire vége lett az etetésnek, altatásnak, pelenkázásnak, mindennek, addigra kezdődött az egész program elölről, és mi ebbe egy kicsit belerokkantunk. Ez a másfél év kellett ahhoz, hogy eljussunk arra a szintre, hogy ezt imádjuk és tényleg tudjuk élvezni. Eddig is nagyon szerettük a gyerekeket és imádtunk minden pillanatot, de közben azért nem tudtunk abban úgy lubickolni, mint most.