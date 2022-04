Rúzsa Magdi a hármas ikreiről: Ez nem az az állapot, amit egyedül lehet csinálni

Az egész családja besegít a gondozásban.

Rúzsa Magdiról tavaly szeptemberben írtuk meg, hogy hármas ikreket vár, melyek február elején születtek meg. A két kisfiú és egy kislány neve Keve, Zalán és Lujza lett. Rúzsa Magdi már korábban is elmondta, tervei szerint családja is segít neki majd az újszülött gyerekek gondozásában, mivel úgy gondolta, elkél majd a segítség. Rúzsa Magdi most kicsit több mint egy hónappal azután, hogy szülés után hazavihette gyerekeit a kórházból, a telefonon jelentkezett be a Mokka stúdiójába, hogy meséljen kicsit a gyerekszüléssel kapcsolatban.

Nagyon kemény. Ez nem az az állapot, amit egyedül lehet csinálni, úgyhogy nálunk a teljes család be kellett, hogy szerveződjön, és ezt most tiszta komolyan mondom. Az unokahúgom itt van nálunk állandóan, egyik nap az egyik nagymama főz, a másik nap a másik nagymama, és mindig itt van mellettünk valaki, mert három kézre szükség van. Szóval ez a része nagyon nem egyszerű. Most nagyon hálás az is, hogy a férjemmel teljesen fordítva dolgozunk és szinte fordított a bioritmusunk is. Általában ő viszi az éjszakákat és a hétvégéket tudja majd vinni nyáron, én meg a nappalokat és inkább a hétköznapokat.

Hozzátette, hogy tervei szerint hamarosan visszatér a színpadra, ugyanis nyáron már koncertezni is fog. Arról is beszámolt, hogy már most látja, hogy melyikük hasonlít rá és melyikük párjára.