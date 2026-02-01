Ez jelzi legkorábban a vashiányt

A vashiány világszerte komoly gondot jelent: egyes becslések szerint akár minden harmadik embert is érintheti. Sajnos sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már vérszegénység alakult ki, pedig van egy egyszerű vérvizsgálat, amely korán, még a hemoglobinszint csökkenése előtt jelzi, ha a szervezet vasraktárai kimerülőben vannak. Ez pedig nem más, mint a ferritinszint, amely a vashiány korai és gyakran elhanyagolt jelzője.

Mi az a ferritin, és miért fontos?

A ferritin egy olyan fehérje, amely a vasat tárolja a szervezetben. A hemoglobin a vörösvértestekben szállítja az oxigént, a ferritin pedig a szervezet „vasraktárait” jelenti, ahonnan vasat lehet mozgósítani a szervezet oxigénellátásához. A ferritinszint a legjobb korai jelzője a kezdődő vashiánynak, hiszen ilyenkor még működik az oxigénszállítás, de a vasutánpótlás már megcsappant. Konyhai hasonlattal élve: ha a kamránk kiürült, a hűtőből még főzhetünk néhányszor, de utána elkezdünk éhesek lenni, majd valóban éhezni.

Összefoglalva: ha a hemoglobinszint normális, a ferritin már könnyen lehet, hogy alacsony. Ez a késleltetett felismerés vezet gyakran ahhoz, hogy a vashiány csak akkor derül ki, amikor már vérszegénység is kialakult.

A ferritinszint normál tartománya életkor, nem és laboratóriumi referenciaérték szerint minimálisan eltérhet, de általánosságban az mondható el, hogy az alsó, még elfogadható érték 15-20 µg/l, a felső tartomány nők esetében 150, férfiaknál pedig 300 µg/l. A szakirodalom szerint általánosságban elmondható, hogy 50-100 µg/l közötti ferritinszint tekinthető olyan tartománynak, ahol a vasraktárak megfelelőek, így a vashiány kockázata alacsony.

Külön is érdemes megvizsgálni

Gyakori félreértés, hogy amennyiben a vérkép normális, akkor nem lehet gond a vaskészletekkel. Ez azért nem feltétlenül igaz, mert a hagyományos laborpanel nem mindig tartalmazza a ferritint, így a korai vashiány könnyen rejtve maradhat.

Sokszor hallani azt is, hogy ha nincs vérszegénység, akkor nem kell foglalkozni a vasraktárakkal, pedig a csökkenő ferritinszint már fáradékonyságot, koncentrációzavart, hajhullást vagy gyengeséget okozhat, még hemoglobinszint-csökkenés nélkül is. Ha bármelyik tünetet érzi magán, érdemes lehet egy célzott mérés elvégzése.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy valóban gond van a ferritin szintjével, az lehetőséget ad arra, hogy étrendi változtatásokkal, célzott vaspótlással korrigáljuk a helyzetet, mielőtt vérszegénység alakulna ki.

