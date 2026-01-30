gáspár evelinorbán viktorszijjártó péter
Orbán Viktor arról posztolt: Gáspár Evelinnel is egyeztetett

admin Besenyei Balázs
2026. 01. 30. 13:45
Lapunk nemrég megtudta, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs stábjában dolgozik Gáspár Evelin, ahol sajtóreferensi pozícióban és bérezéssel jelenleg Szijjártó Péter közösségimédia-platformjait szerkeszti.

Moszkvai és isztambuli útjai után ezúttal Orbán Viktor miniszterelnök Instagramján tűnt fel. Orbán a fotón Gáspár és Szijjártó társaságában ül egy asztalnál, mint fogalmaz:

Gyors reggeli egyeztetés a Szijjártó-csapattal 🇭🇺🇭🇺😎

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Orbán Viktor (@orbanviktor) által megosztott bejegyzés

