Stohl András lánya: Nem hétköznapi, hogy apukánk ország-világ előtt választja ki a következő párját

admin Csontos Kata
2026. 01. 29. 08:45
Stohl András A Nagy Ő-ben.
Rengeteg kritika érte Stohl Andrást, amiért elvállalta A Nagy Ő főszerepét.

A héten elstartolt A Nagy Ő Stohl Andrással (már az első rózsaceremónia is megvolt), és mindenkinek megvan a véleménye a műsorról és a színész szerepléséről. Nemrég téma volt a #Bochkor című talkshow-ban, ahol Tatár Csilla színjátéknak nevezteBochkor Gábor a hölgyekről mondta el nem túl pozitív véleményét, Csonka András pedig úgy látta: Stohl sem gondolja, hogy megtalálja élete szerelmét ebben a helyzetben.

Mit gondol A Nagy Ő-ről Stohl András lánya?

Stohl András korábban háromszor volt házas és összesen öt gyereke van. Másodszülött lánya, a 29 éves Stohl Rebeka a minap megosztotta véleményét apja részvételéről a rózsás műsorban.

Első körben egy hatalmas sokk volt igazából. Nem nagyon tudtam rá mit reagálni hirtelenjében, mert ez nyilván nem egy hétköznapi dolog, hogy az apukánk ország-világ előtt választja ki a következő párját. Viszont azt láttam rajta, hogy szüksége van erre most, úgyhogy én teljes vállszélességgel támogattam ebben

idézi Stohl Rebekát a story.hu.

