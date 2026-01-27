2020 óta kampányolnak a takarítók megbecsültségének erősítéséért – közölte a MÁV vonatainak tisztítását végző B+N Csoport a Telex érdeklődésére. A „Vedd észre!” kampány, amely a mindennapi tisztaságért dolgozók szakmai és társadalmi megbecsültségének erősítését szolgálja.

A lap többek között arról érdeklődött a B+N Csoportnál, hogy mit gondolnak Lázár János építési és közlekedési miniszter múlt heti kijelentéséről, valamint hogy igaz-e, ami Lázár szavaiból következik, hogy nehéz a vonatokra takarítókat találni. A vállalat a miniszter cigányokra tett megjegyzéseit ne kívánta kommentálni, de az utóbbi kérdésre úgy válaszolt:

A létesítményüzemeltetéshez kapcsolódó fizikai munkakörökben általános munkaerőpiaci kihívásokat tapasztalunk, nemcsak Magyarországon, de a B+N Csoport további hét országban jelenlévő leányvállalatainál is.

A cég szerint a ritka kivétel ez alól Olaszország, ahol tapasztalataik szerint a létesítményüzemeltetésben dolgozók megbecsültsége magas, ezért alacsony a fluktuáció és könnyű a munkaerő-toborzás. Hogy milyen visszajelzéseket kaptak a munkatársaiktól Lázár János kijelentése után, arról a cég azt írta:

Minden kollégánknak joga van a saját véleményhez, de elsődleges célunk, hogy olyan munkakörnyezetet biztosítsunk, ahol a fókusz a feladatok magas színvonalú ellátásán van és nem a közéleti témákon.

A 9 országban jelenlévő, 100 százalékban magyar tulajdonú B+N Csoport magyarországi leányvállalata, a B+N Magyarország Kft. közel 16 000 munkavállalót foglalkoztat, akik közül mindössze 165 nem magyar állampolgárságú, ebből több mint 70 fő a környező országok állampolgára – ismertette a foglalkoztatásra vonatkozó adatokat a lap kérdésére, de az átlagos takarítói fizetésekre vonatkozóan nem közöltek adatot. A munkavállalók foglalkoztatása – hangsúlyozták – minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.

Az építési és közlekedési miniszter a múlt héten egy balatonalmádi lakossági fórumon azt mondta: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót – mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák –, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság.”

Széles körű a felháborodás

Lázár kijelentése széles körben felháborodást ébresztett. A Fidesszel jó kapcsolatot ápoló Kis Grofó például „felháborodásának és értetlenségének” adott hangot, de megszólalt az ügyben mások mellett az alvilági tevékenysége miatt többször elítélt Tasnádi Péter is, aki másokhoz hasonlóan lemondásra szólította fel a minisztert. Az idős vállalkozó hangsúlyozta, a cigányságra nem belső tartalékként, hanem erőforrásként kellene tekinteni, hiszen

a cigányság építette fel szinte Magyarországot, mert azért, ha megnézzük az építőipart, az utakat, szinte mindenhol cigány emberek dolgoznak.

Lázár János a felháborodás hatására szombaton a Fidesz kaposvári fórumán végül bocsánatot kért.

A 2011-ben alapított B+N Referencia Zrt. az elmúlt években több százmilliárd forintnyi takarítási közbeszerzést nyert. Ők takarítanak sok magyarországi kórházban, közintézményben, a Volánbusznál, kártevő-mentesítést végeznek a készenléti rendőrségnél, és tavaly óta az ő feladatuk a MÁV InterCity vonatainak tisztántartása is – szedte össze cégről a Telex.

A cégnek – mint írták – több tulajdonosa van, köztük magántőkealapok is. Az Átlátszó szerint a(z egyik) végső tulajdonos Kis-Szölgyémi Ferenc, aki korábban az erős kormányzati kapcsolatokkal rendelkező Tombor Andrással és Simicska Lajossal is üzleti kapcsolatban állt. A Válasz Online magántőkealapokról szóló cikke szerint a B+N Referenciában résztulajdonos Singulum Befektetési Alapkezelő Zrt. Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozik.

Lázár János kijelentésének utóéletéről megkérdeztük Mikecz Dániel politológust, aki a friss elemzésben arról beszélt: a Fidesz érzékelte a miniszter szavaiban rejlő veszélyt, de hosszabb távon kell napirenden maradnia a WC-takarító cigányokról szóló megszólalásnak ahhoz, hogy a Fidesz támogatottsága érdemben roncsolódjon. Az elemzés ide kattintva elolvasható.