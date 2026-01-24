Ez most a legjobb használt autó a szakemberek szerint

Használt autó vásárlásakor több szempont is a szemünk előtt lebeg, és nehéz jó ár-érték arányú járműveket találni, azonban nagy előnnyel indulunk, ha legalább azt tudjuk, mennyire megbízható az adott márka és kivitel. A TEOL megkérdezett néhány Tolna vármegyei használtautó-forgalmazót és autószerelőt, hogy melyik autót ajánlanák a legjobb barátjuknak.

Milyen autókat vettek meg tavaly a legtöbbször?

2025-ben rekordévet zárt a hazai használtautó-piac, és körülbelül 920 ezer személygépkocsinak lett új gazdája, ami minden idők legmagasabb értéke – az előző évi csúcsot 1,5 százalékkal haladta meg az átírások száma, az elmúlt évtized forgalma pedig közel 70 százalékkal bővült. A leggyakrabban megvásárolt és a legjobb autó viszont nem esik egy kategóriába, de a dobogón is olyan típusok állnak, amelyeket a szakemberek nyugodt szívvel ajánlanának. A tavaly eladott gépjárművek rangsorát az Opel nyitja, majd a dobogó második helyén a Volkswagen, a harmadik helyen pedig a Suzuki következik.

A szakértők szerint az Opel népszerűségének titka a megfizethetőség és az, hogy olcsón, könnyen lehet hozzá alkatrészeket szerezni, egyszerűen szervizelhető. A legkeresettebb modell az Astra, ami mindennapos használatra és hosszú utak megtételére is kitűnően alkalmas. A következő helyen álló Volkswagen a magyar köztudatban egyet jelent a stabil minőséggel és a tartós technológiával. A legkeresettebbek a Golf és a Passat modellek, legfőképp a 3-5 millió forintos ársávban, ahol szinte verhetetlenek – de ha valaki egymillió alatt vásárolna használt autót, bár lényegesen nehezebb helyzetből indul, azért kétségbeesnie sem kell. Az Esztergomban gyártott Suzuki pedig a „mi autónk”, akkor is, ha japán. A legkeresettebb modellek közé tartozik a legendásan megbízható Swift, az SX4, valamint az Ignis, és a jó állapotú darabok átlagosan kevesebb mint három hét alatt találnak új gazdára.

Melyik a legjobb használt autó a szakemberek szerint?

A használt autók árát egyebek mellett a fogyasztásuk, az állapotuk, a teljesítményük, a motor mérete, valamint a velük megtett kilométerek is befolyásolják, de ha az egyedi szempontokban nincs nagy hiba, egyértelmű, hogy melyik modellel járhatunk legjobban az ár-érték arányukat tekintve. Többen is azt mondták a lapnak, hogy a Toyota Corolla a legjobb választás azoknak, akik megbízható és megfizethető használt autót keresnek. A modell évtizedek óta ott van a legnépszerűbb autók listáján, tavaly a hatodik leggyakrabban vásárolt márka a Toyota volt. A Corolla hosszú távon is megbízható, viszonylag alacsony a fogyasztása, valamint könnyű találni hozzá alkatrészt és jól lehet javítani. A belső tere tágas, igényesen néz ki és az elsőkerék-meghajtás miatt esőben és hóban is biztonságosan lehet vezetni. A Yaris szintén népszerű, a régebbi modellek akár olcsón is megtalálhatóak a magyar használtautó-piacon, és a városi kisautónak szintén alacsony a fogyasztása.