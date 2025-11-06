Illegális magániskolát üzemeltetett Zuckerberg

Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója és a Meta elnök-vezérigazgatója jelenleg a világ öt leggazdagabb embere közé tartozik, és vagyonával nem is bánik szerényen. Az elmút évben feltűnt már 360 milliós karórában, és arról is érkeztek beszámolók, hogy óriási, több mint 5,5 millió négyzetméteres hawaii birtokán föld alatti bunkert építtet, valamint olyan marhákat tart, amelyeket sörrel és makadámdióval etet. De a milliárdosnak nemcsak Hawaiin, hanem a kaliforniai Palo Altoban is van birtoka, ahol szomszédai szerint legújabban egy illegálisan működő magániskolát alakított ki.

Amint a Wired írja, a Palo Altó-i Crescent Park az egész Egyesült Államok egyik legdrágább lakóövezete, Zuckerberg itt 11 különálló telek egybenyitásávál alakított ki magának és családjának egy hatalmas birtokot. A környék lakóinak többször is elege lett már Zuckerbergékből, többek között elviselhetetlen zajra, folyamatos építési munkálatokra, megnövekedett forgalomra, valamint magán biztonsági őrök jelenlétére panaszkodtak.

2021-ben pedig arra lettek figyelmesek, hogy magániskola kezdett el üzemelni a birtokán, ahová mintegy 30 diák iratkozott be. A birtokukba jutott dokumentumok arról tanúskodnak, hogy ez az intézmény engedély nélkül, illegálisan üzemel. A lakók szerint a városvezetés folyamatos panaszaik és az egyértlemű szabálysértések ellenére nem tett semmit, mivel Zuckerberg kegyeit keresi a lakosok szolgálata helyett. Palo Alto szóvivője tagadta a vádakat, szerinte a milliárdosra is ugyanazok a szabályok és törvények vonatkoznak, mint bárki másra.

A New York Times értesülései szerint az intézmény Zuckerberg egyik csirkéjéről lett elnevezve, Bicken Ben Iskola néven üzemel. Hivatalos jegyzéke alapján 2022 októberében nyílt meg, és 14 diákja van, akik 5–10 évesek. Mindezek az adatok szembemennek a helyiek tapasztalataival, akik szerint az iskola régebb óta üzemel, és több tanulója van.

Egy, a Wired birtokába jutott levelezés szerint 2025 tavaszán a Palo Altó-i hatóságok végül felszólították Zuckerberg egyik ügyvédjét, hogy június végéig számolják fel az iskola működését, ennek ellenére még augusztusban is üzemelt. Azt ugyanakkor a szomszédok is elismerték, hogy szeptember óta nem láttak diákokat a környéken.

A lap úgy értesült, a Bicken Ben Iskola ennek ellenére nem szűnt meg teljesen, csak elköltözött, azt ugyanakkor nem tudták meg, hová telepítették át.