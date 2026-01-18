csepeli kohászoknaptárjótékonyságriport
Élet-Stílus

„Ezt nem lehet összekeverni a home office-ból levezényelt húslevesfőzéssel”

Mohos Márton / 24.hu
admin Csákó Anna
admin Mohos Márton
2026. 01. 18. 13:59
Mohos Márton / 24.hu
Olajos testű, hiányos öltözékű férfiak láthatók a csepeli kohászok 2026-os naptárán, melynek bevételéből helyi iskolákat támogatnak. Ellátogattunk a műhelybe, ahol a naptármodellek elmagyarázták, ennek mi köze a szentségtöréshez, és azt is megmutatták, mit csinál egy kohász, amikor nem a kamerák előtt pózol.

„A pornóképeken szereplő nőknek a falán vajon autószerelők vannak-e kiplakátolva?” – tűnődött Bödőcs Tibor közel egy évtizeddel ezelőtti stand up estjén. Ha ekkor már sejteni sejthette is, tudni biztosan nem tudta, hogy 2026-ban az említett nők akár kohászokat is kiakaszthatnak az ágyuk mellé, ráadásul csepelieket, az év minden hónapjában egy másikat.

„Mr. December” szabadkozva vette fel a telefont: egész nap reagálni szeretett volna a megkeresésünkre, de nincs nyugta a nőktől, sorban állnak a naptárért. Egy héttel később még mindig nem jutottak a végére a világ különböző pontjairól érkező e-mailes megrendeléseknek, amikor bejutottunk a Csepeli Szerszámedző Kft. műhelyébe. Az olajos bőrű férfiakat ezúttal több ruhában, munka közben találtuk az 1000 fokos kemencék (és hiányos öltözékű nők naptárfotói) mellett, ahol megtudtuk:

  • mitől lesz kemény a vas,
  • mi történik azzal, ami beleesik egy edzőolajjal teli, két és fél méter mély kádba,
  • mi köze Nikolics Nemanjának egy kohómérnök tanulmányaihoz,
  • az Újpest FC-nek a szentségtöréshez,
  • az ároktői általános iskolásoknak a csepeli kohászokhoz,
  • valamint azt is, hogy mi a közös a belgyógyászatban és a kohászatban.

Az utolsóra a válasz: mindkettőről sokat lehet beszélni, de valamit hiába írnának le papírra, a tapasztalat és a gyakorlat dönt.

6 fotó

Honnan jött az ötlet?

Kezdjük az elején, és bár biztosan remek párhuzamot lehetne találni az ősrobbanás meg a fémek XXI. századi és XXI. kerületi megmunkálása között, talán elég, ha csak három évet megyünk vissza az időben, a térben pedig maradunk Csepelen, a Dézsa utca 11. szám alatt, ahová egy nap véletlenül odatévedt Nikolics Nemanja. A magyar válogatott labdarúgója embereket látott a kohó FTC-felirattal díszített vaskapujában, akiktől megkérdezte, merre találja a csepeli sportpályát.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Cápatámadás a Sydney-i Operaház közelében: kritikus állapotban egy tinédzser
Szijjártó megfenyegette az EU-s nagyköveteket
Az Orbán-szülőknek hegedült Mága Zoltán
Nyolc ember veszett oda az osztrák Alpokban
Szijjártó megfenyegette az EU-s nagyköveteket
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik