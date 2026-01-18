„A pornóképeken szereplő nőknek a falán vajon autószerelők vannak-e kiplakátolva?” – tűnődött Bödőcs Tibor közel egy évtizeddel ezelőtti stand up estjén. Ha ekkor már sejteni sejthette is, tudni biztosan nem tudta, hogy 2026-ban az említett nők akár kohászokat is kiakaszthatnak az ágyuk mellé, ráadásul csepelieket, az év minden hónapjában egy másikat.

„Mr. December” szabadkozva vette fel a telefont: egész nap reagálni szeretett volna a megkeresésünkre, de nincs nyugta a nőktől, sorban állnak a naptárért. Egy héttel később még mindig nem jutottak a végére a világ különböző pontjairól érkező e-mailes megrendeléseknek, amikor bejutottunk a Csepeli Szerszámedző Kft. műhelyébe. Az olajos bőrű férfiakat ezúttal több ruhában, munka közben találtuk az 1000 fokos kemencék (és hiányos öltözékű nők naptárfotói) mellett, ahol megtudtuk:

mitől lesz kemény a vas,

mi történik azzal, ami beleesik egy edzőolajjal teli, két és fél méter mély kádba,

mi köze Nikolics Nemanjának egy kohómérnök tanulmányaihoz,

egy kohómérnök tanulmányaihoz, az Újpest FC-nek a szentségtöréshez,

az ároktői általános iskolásoknak a csepeli kohászokhoz,

valamint azt is, hogy mi a közös a belgyógyászatban és a kohászatban.

Az utolsóra a válasz: mindkettőről sokat lehet beszélni, de valamit hiába írnának le papírra, a tapasztalat és a gyakorlat dönt.

Honnan jött az ötlet?

Kezdjük az elején, és bár biztosan remek párhuzamot lehetne találni az ősrobbanás meg a fémek XXI. századi és XXI. kerületi megmunkálása között, talán elég, ha csak három évet megyünk vissza az időben, a térben pedig maradunk Csepelen, a Dézsa utca 11. szám alatt, ahová egy nap véletlenül odatévedt Nikolics Nemanja. A magyar válogatott labdarúgója embereket látott a kohó FTC-felirattal díszített vaskapujában, akiktől megkérdezte, merre találja a csepeli sportpályát.