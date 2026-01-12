A ChatGPT miatt érvénytelenítették egy holland pár házasságát

Bíróság érvénytelenítette egy holland pár tavaly áprilisban kötött házasságát, miután kiderült, hogy a ceremóniát lebonyolító személy nem a hivatalos szöveget, hanem egy ChatGPT által generált beszédet mondott el – írja a Reuters.

A házasságkötés lebonyolítója azt mondja, ő csak próbált játékos lenni és kerülni a sablonokat, a pár pedig azzal érvelt, hogy az esküvőn elhangzott szövegtől függetlenül ők mindenképp össze akartak házasodni, a bíróság szerint az esküvő nem felelt meg a jogi követelményeknek.

A Zwolle-i pár tavaly április 19-én tartotta az esküvőjét, ahol nem azt kérdezték meg tőlük, hogy elfogadják-e egymást házastársakként, hanem azt, hogy megfogadják-e, hogy „továbbra is támogatjátok, ugratjátok és megölelitek-e egymást, akkor is, ha az élet nehézségeket támaszt.”

A pár erre felelte azt, hogy igen, mire a ceremónia levezetője nemcsak férjnek és feleségnek, de mindenek előtt „csapatnak, őrült párnak, egymás szerelmeinek és otthonának” nyilvánította őket.

Bár a bíróság elfogadta, hogy a felek valóban házasságot szándékoztak kötni, de azt is megállapította, hogy nem tettek eleget azoknak a követelményeknek, melyeket a holland törvények megkövetelnek, ezért elrendelte, hogy a házasságkötést töröljék Zwolle város nyilvántartásából.