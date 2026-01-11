20 év után fedezte fel, hogy egy töltény van a lábában

A lábán lévő elfertőződött seb rutinszerű takarítása közben egészen hátborzongató felfedezést tett nemrég egy nő Indiában.

Az Újdelhi közelében található Faridábád városában élő 32 éves Kavita ugyanis még január 4-én, vasárnap a combján lévő seb tisztította, amikor egyszer csak kihúzott a testéből egy töltényt, amiről egészen addig nem is tudta, hogy ott van – írja a Times Now, a Hindustan Times és az ETV Bharat beszámolói alapján a People magazin.

Kavita a Hindustan Timesnak az mesélte, hogy a felfedezés előtt két hónapig fájdalom és fertőzés gyötörte a jobb combjának hátsó részét, az ETV Bharatnak pedig azt, hogy a fertőzés keléssel is járt, de a gyógyszeres kezelés sajnos nem járt sikerrel, ezért a kelés végül magától felszakadt, Kavita teste pedig kilökte magából a golyót.

A meglepő az, hogy a golyó műtét nélkül jött ki. A feleségem most teljesen egészséges

– mondta Kavita férje, Pradeep Baisla.

Egy vizsga közben, az iskolában találhatta el a golyó

A megdöbbentő felfedezés után a fiatal nő arra is rájött, hogy hogyan kerülhetett a golyó a lábába. Az egész még 2005-ben, Kavita 12 éves korában történhetett, amikor olyan helyre járt iskolába, ami egy katonai lőtér mellett volt.

„Faridábád kötöttem házasságot, de előtte Kota Khandewala faluban éltem Tauruban, Nuhban. Ott egy állami iskolába jártam” – kezdte a visszaemlékezést, majd a sérüléséről beszélve azt mondta, hogy épp egy vizsgája volt, amikor hirtelen éles fájdalmat érzett a combjában.

Vérzett a sebem. A tanárok hazaküldtek, feltételezve, hogy véletlenül eltalált egy kődarab, amit a közelben játszó diákok dobtak. Kiderült, hogy egy lőtérről kilőtt eltévedt golyó találhatott el.

Amikor hazament, a családtagjai bekötözték a sebet, ami aztán meg is gyógyult, és egészen két hónappal ezelőttig nem is volt rá semmi panasza. A nemrég kialakuló kelés viszont Kavita elmondása alapján „a kezelés után sem gyógyult meg. Azonban miután a golyót eltávolították, a fájdalom alábbhagyott” – elevenített fel.

Kavita kezelőorvosa, Dr. Upendra Bhardwa pedig arról beszélt, hogy a golyó annak idején valószínűleg megpattant valamin, és elvesztette a sebességét, így csak az izomba, és nem okozott komoly sérülést az erekben vagy az idegekben.

„Az életkor előrehaladtával a seb begyógyult. De a test védekező mechanizmusaként a golyó körül kialakult szövetek védőburkolata megrepedt, ami fertőzéshez vezetett” – mondta az orvos.

„Soha nem gondoltam volna, hogy az, amit gyerekkori apró sérülésnek hittünk, valójában egy golyó volt” –adott hangot a felfedezés okozta döbbenetének Kavita.