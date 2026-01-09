Lékai-Kiss Ramóna és férje először szerepelnek közösen egy műsorban: fogadást is kötöttek

Lékai-Kiss Ramóna és férje, Lékai Máté lesznek Az 1% klub sztárvendégei vasárnap. A házaspár ma a Mokkában mesélt a közös szereplésről, mint ugyanis elmondták, a vetélkedő lesz az első műsor, amiben együtt tűnnek majd fel. A téma kapcsán az is szóba került, hogy mindenből versenyt szoktak csinálni, és szokásuk fogadást is kötni ilyenkor. Amikor a műsorvezetők arról érdeklődtek, ezúttal miben fogadtak, Lékai-Kiss Ramóna azt felelte, azt nem mondhatják el, mert 18 karikás a dolog.

Hát figyelj ide, kint vagyunk három nap, két éjszakát egy szállodában, Kölnben. Szerinted miben fogadtunk?

– tette fel a kérdést A Nagy Duett leendő zsűritagja, aki a beszélgetés alkalmával azt is megjegyezte, hogy Az 1% klubban egyébként már az első kérdésnél elbukott, férje nagy örömére.