Kisebb tömeg gyűlt össze Glasgowban, hogy megnézze, ahogy valakit utoljára tökön rúgnak

Nagyjából százhúsz ember verődött össze az év első vasárnapján egy Glasgow-i parkban, hogy megnézze, ahogy valakit erőből tökön rúgnak – írja a The National című skót hírportál.

A különös performanszt a rúgás elszenvedője, szórólapokon hirdette, melyek aztán elkezdtek terjedni a közösségi médiában.

A szórólapon az állt, a szervező szeretettel vár mindenkit, aki szeretné megnézni, ahogy valakit az életében utoljára, még az operációja előtt tökön rúgnak. A hirdetmény valódi, teljes erővel kivitelezett, nagy bakanccsal elvégzett rúgást ígért.

A helyszínen kiderült, hogy az eseményt egy transznemű nő hirdette meg, aki a nemváltó műtétje előtt szerette volna még egyszer utoljára megtapasztalni, hogy milyen érzés, amikor tökön rúgják az embert.

Ha tudod, hogy valamit biztosan soha többé nem fogsz érezni, még akkor is, ha kellemetlen dologról van szó, szeretnéd még utoljára átélni

– nyilatkozta, majd hozzátette: a szórólapot viccből készítette és csak egy nem túl forgalmas könyvesboltban helyezte ki, így nem számított nagy érdeklődésre, de nagyon meghatotta, hogy ilyen sokan összegyűltek.

A szervező mindenkit megkért, hogy ne készítsen fotókat és videókat az eseményről, majd megtörtént a rúgás, aminek következtében a szervező a tömeg üdvrivalgása mellett rogyott a földre. Miközben a magzatpózba gömbölyödött, a szemében talán örömkönnyek is csillogtak.