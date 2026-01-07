Nem szórakozott a targoncás, berakta a parkolóba az utat elálló autóst

Ahmed Hussain alaposan meglepődött, amikor egy targonca felemelt majd arrébrakott egy járművet a birminghami Digbethben, a férfi videóra vette az esetet, amit Birmingham Live is leközölt.

A Metro azt írja, a 28 éves férfi munkából indult, amikor észrevett egy Volkswagen Tiguant, amely tiltott helyen parkolt, egy üzlet bejáratát torlaszolta el.

A terepjárót nem sokkal később felkapta egy targoncás, a videóban hallani, ahogy felvételt készítő Hussain elneveti magát a látottakon. Nevetését később csak a felemelt autó riasztója szakítja meg néhol.

A targoncás egyébként biztonságosan leparkolta a járművet egy szabadon maradt parkolóhelyre.

Hussain azt mondta, az ő munkáját nem akadályozta a terepjáró, de tény, hogy tilosban parkolt. A férfi szerint a targonca ahhoz a céghez tartozott, amelyikhez a felvételen szintén látható teherautó, amely a tilosban parkoló jármű miatt nem tudta célba juttatni a szállítmányát.