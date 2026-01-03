Hogyan ne őrüljünk bele a szerelembe?

A felnőttkori szerelem feltételekhez kötött, bizonytalan és kockázatos dolog. A sors kegyetlen fintora, hogy öntudatlanul olyan partnerekhez vonzódunk, akik a gyermekkorunkból származó megoldatlan problémáinkat tükrözik.

De vajon bírálhatjuk-e magunkat azért, mert elkövetjük ezeket a hibákat, vagy meg kell-e bánnunk őket? Semmiképp sem! Az időjáráshoz hasonlóan, a kapcsolatainkban sem mindig süt a nap. Teljesen normális, hogy időnként mindenből elegünk van. Amikor szerelmesek vagyunk, egyszer biztosan elérkezik az a pont, amikor úgy érezzük, megőrülünk.

Felszínt kapargató Insta-terapeuták

Amikor hat évvel ezelőtt szakítottam az akkori párommal, megtapasztaltam, milyen szinglinek lenni. Miután a randipartnereim szerették volna felvenni velem a kapcsolatot Instagramon, gyorsan létrehoztam egy fiókot. Posztoltam egy szelfit, majd bekövettem néhány influenszer-terapeutát – és teljesen ledöbbentem. A tanok, amelyeket ezek az úgynevezett Insta-terapeuták és életvezetési tanácsadók terjesztettek, teljesen ostobák voltak. Mindannak, amivel az embereket etették, alig volt köze a terapeutaként és emberként szerzett tapasztalataimhoz.

Az Insta-terapeuták úgy dobálóztak például a társfüggő viselkedésre figyelmeztető „gyanús jelek” listáival, hogy közben az egészet nem helyezték kontextusba, és utalást sem tettek rá, hogy mindez nem feltétlenül vonatkozik mindenkire. A kedvenceim a „10 jel, hogy társfüggő vagy” típusú posztok voltak, amelyekben rendszeresen szerepeltek ilyen leírások: „Aggódsz, ha nem hallasz felőle”, „Szívesebben vagy a partnereddel, mint egyedül”.

Persze hogy aggódunk, ha nem hallunk a partnerünk felől! És nem tudom, más hogy van vele, de én olyan kapcsolatban szeretnék élni, ahol szívesebben töltöm az időt a párommal, mint egyedül. Ez nem feltétlenül jelenti, hogy időnként ne akarnánk egyedül lenni. Ám az, ahogyan manapság a függőséget démonizálják, valójában inkább ijesztő.

Az Insta-fiókok diagnosztikai listái egyszerre voltak leegyszerűsítők és terjedtek ki mindenre is. Gombamód szaporodtak az újabb címkék („túlzott megfelelési kényszer”, „önbecsapás”, „traumás kötődés”), ugyanakkor egyre szélesebb körben kezdték alkalmazni a hagyományos címkéket („nárcizmus”, „gázlángolás”, „belső gyermek”). Megdöbbentett azoknak a posztoknak a nagy száma, amelyek normális kapcsolati problémákat minősítettek egészségtelennek.

Orvosi diagnózisok helyett kulturális diagnózisok

A terapeutaként végzett munkám legmeghatározóbb része az volt, hogy segítettem a pácienseimnek jobban érezni magukat a bőrükben; hogy megszabadulhassanak a család és a kultúra által rájuk kényszerített korlátozó elvárásoktól, hogy elfogadják saját emberi mivoltukat, és normálisnak tekintsék a kihívásokat.

Minél többet olvastam azonban a neten, annál inkább úgy tűnt, hogy a mainstream gondolkodásban egyre hangosabb a mások patologizálásának és diagnosztizálásának trendje. Az orvosi diagnózisok helyét átvették a kulturális diagnózisok, amelyek a viselkedést, a gondolkodást a társadalmi elvárások és uralkodó trendek alapján „problémásnak” bélyegzik meg.

Az emberek betegségeket árulnak, mi pedig úgy fogyasztjuk őket, mint a cukrot. Végül pánikba esünk, és nem tudunk szabadulni a gondolattól, hogy valami baj van velünk vagy a kapcsolatainkkal, és mindig találunk valamit, amit meg kell javítanunk.

Párhuzamos életek

Eldöntöttem, hogy szembeszállok a felszínesen leegyszerűsítő „Insta-terápiás” trendekkel, és elkezdek saját tartalmat gyártani. Kezdetben olyan posztokat osztottam meg az Instagramon, amelyeket a saját tapasztalataim inspiráltak. Ahogy a bejegyzéseim egyre több felhasználóhoz jutottak el, a praxisomban is egyre több olyan személy jelent meg, akik hasonló problémákkal küzdöttek, mint én.