Meglepő húzással reagál Kína a népességszám folyamatos zuhanására

Továbbra is fogyatkozik a világ egykor legnépesebb országa. Míg 2019-ben 14,7 millió újszülött látta meg a napvilágot Kínában tavaly már majd egyharmadával kevesebb: 9,7 millió.

Mivel a halálozások száma már jó ideje meghaladja a születések számát Kínában, 2023 óta India számít a világ legnépesebb országának.

A kínai kormány, hogy megfékezze a nagyarányú népességcsökkenést 2026 január 1-től új intézkedéseket vezet be – írja a Sky News.

Több mint három évtized után először adóztatják meg a fogamzásgától gyógyszereket és eszközöket, így a gumióvszereket is. Pontosabban ezek a termékek január 1-től már nem mentesülnek a 13 százalékos hozzáadottérték-adó alól.

A kínai közösségi médiában nevetségesnek tartják a döntést. A letöbben azzal viccelődnek, hogy a kormány igazán ostobának nézheti az embereket, ha azt feltételezi róluk, hogy nem tudják, mennyivel többe kerül egy gyerek felnevelése az óvszer áránál, még akkor is, ha azt megadóztatják.”

Egy ötéves kislány anyja azt írja, inkább választaná az önmegtartóztatást, minthogy egy második gyereket is vállaljon. „Egyébként még mindig jobb, mint a kényszerabortuszok az egykepolitika idején” – teszi hozzá.