Tatai étteremben tűnt fel a Trónok harca Havas Jonja

Mike Coppola / FilmMagic / Getty Images
admin Grósz Petra
2025. 12. 10. 06:40
Mike Coppola / FilmMagic / Getty Images

Szeptemberben lapunk is megírta, hogy Kit Harington, a Trónok harca Havas Jonja egy újlipótvárosi reggelizőben tűnt fel, ekkoriban kezdődtek meg One A Tale of Two Cities című sorozatának forgatásai Budapesten.

Úgy fest, a sztár ismét – vagy talán még mindig – Magyarországon van, a minap például egy tatai étteremben járt.

Már az ablakon sem kell kinéznünk, hogy tudjuk: közeleg a tél! a Trónok harca sorozatban Havas Jon szerepével világhírűvé váló Kit Harington vacsorázott nálunk, a The MICHELIN Guide kalauzban Bib Gourmand minősítéssel elismert tatai Platán Bisztróban. A színész az étkezés végén még egy fotóra is összeállt kollégáinkkal! ❤️

– olvasható az étterem posztjában.

