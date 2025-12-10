Tatai étteremben tűnt fel a Trónok harca Havas Jonja

Szeptemberben lapunk is megírta, hogy Kit Harington, a Trónok harca Havas Jonja egy újlipótvárosi reggelizőben tűnt fel, ekkoriban kezdődtek meg One A Tale of Two Cities című sorozatának forgatásai Budapesten.

Úgy fest, a sztár ismét – vagy talán még mindig – Magyarországon van, a minap például egy tatai étteremben járt.

Már az ablakon sem kell kinéznünk, hogy tudjuk: közeleg a tél! a Trónok harca sorozatban Havas Jon szerepével világhírűvé váló Kit Harington vacsorázott nálunk, a The MICHELIN Guide kalauzban Bib Gourmand minősítéssel elismert tatai Platán Bisztróban. A színész az étkezés végén még egy fotóra is összeállt kollégáinkkal! ❤️

– olvasható az étterem posztjában.