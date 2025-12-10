„Még szeretnék élni, de egyre kevésbé megy” – márciusban lemondással beszélt betegségéről Balázs Péter

82 éves korában meghalt Balázs Péter. A Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színész évek óta küzdött betegségével.

Márciusban még egy interjúban arról mesélt a Blikknek, hogy nincs túl jól, egyetlen szórakozása a televízió nézése lett. Felesége ápolására szorul.

Nem lehetek elég hálás Csillának, hogy vigyáz rám. Mert sajnos már vigyázni kell rám, hiszen… Nincs erre jobb szó, hitványul vagyok… Fogy az erőm, ezt napról napra érzem. Pedig még szeretnék élni, szeretném élvezni mindazt, amit a Jóistentől kaptam, de egyre kevésbé megy. Már szinte ki sem mozdulok a házunkból, és ahhoz sincs energiám, hogy legalább a kertben sétáljak, mozogjak. Miután évek óta súlyos betegséggel küzdök, korábban legalább azt tudtam válaszolni a »hogy vagy?« kérdésre, hogy »köszönöm, jól!«. Tudniillik magam sem tudtam, hogyan is állt az én nagy meccsem a kórral. Sajnos csak a tévénézés marad szórakozás gyanánt, de olykor már a meccseket sem tudom végignézni. A Liverpool párizsi vendégjátékának is csak az első félidejét láttam, de másnap örömmel olvastam, hogy nyertek, és Szoboszlai Dominik megint remekül futballozott.

A szinkronban is páratlanul jó munkát végzett: