A nagy ho-ho-horgász, Harry, a betörő és Louis de Funès – a szinkronban is maradandót alkotott Balázs Péter

admin Besenyei Balázs
2025. 12. 10. 14:09
7e Art/20th Century Fox / Photo12 / AFP és Zih Zsolt / MTVA és Les films Pomereu / Horse film / Collection ChristopheL / AFP

Meghalt Balázs Péter: a színész 82 éves volt, betegséggel küzdött már hosszú ideje. Családja jelentette be a hírt.

Nemcsak a színpadon, de a mikrofon mögött is otthon érezte magát. Megannyi kivételes szinkronszerep köthető a nevéhez: az Internetes Szinkron Adatbázis szerint 500 filmben kölcsönözte a hangját egy-egy színésznek, a legismertebb színészek, akiket megszólaltatott:

  • Joe Pescit szinkronizálta a Reszkessetek, betörők! mindkét részében.
  • Louis de Funès-t 22 alkalommal szinkronizálta, köztük a Csendőr-filmekben és a Jákob rabbiban is
  • Többször a hangját adta Danny DeVitónak.
  • David Suchet is az ő hangján szólalt meg Poirot-ként.
  • Mint ahogy a Taxi-filmekben Jean-Christophe Bouvet-t is Balázs Péter hangján hallhattuk.
  • És persze a nyolcvanas években sugárzott A nagy ho-ho-horgász is ő volt.

Balázs Péter pályafutása képekben
