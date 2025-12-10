A nagy ho-ho-horgász, Harry, a betörő és Louis de Funès – a szinkronban is maradandót alkotott Balázs Péter

Meghalt Balázs Péter: a színész 82 éves volt, betegséggel küzdött már hosszú ideje. Családja jelentette be a hírt.
Nemcsak a színpadon, de a mikrofon mögött is otthon érezte magát. Megannyi kivételes szinkronszerep köthető a nevéhez: az Internetes Szinkron Adatbázis szerint 500 filmben kölcsönözte a hangját egy-egy színésznek, a legismertebb színészek, akiket megszólaltatott:
- Joe Pescit szinkronizálta a Reszkessetek, betörők! mindkét részében.
- Louis de Funès-t 22 alkalommal szinkronizálta, köztük a Csendőr-filmekben és a Jákob rabbiban is
- Többször a hangját adta Danny DeVitónak.
- David Suchet is az ő hangján szólalt meg Poirot-ként.
- Mint ahogy a Taxi-filmekben Jean-Christophe Bouvet-t is Balázs Péter hangján hallhattuk.
- És persze a nyolcvanas években sugárzott A nagy ho-ho-horgász is ő volt.