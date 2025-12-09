Tóth Ildikó gyomrának kétharmadát levarrták, így most „belül minden máshol és máshogy van”

Tóth Ildikó, a Cápák között egyik cápája sokat fogyott az üzleti reality előző évada óta. A story.hu-nak elmondta: öt évvel ezelőtt derült ki, hogy inzulinrezisztens és Hashimoto-szindrómája van, melyek szörnyű tünetekkel jártak együtt: hajhullás, stressz, fáradékonyság, hízékonyság.

Először hormonos, gyógyszeres kezelést kapott, amitől minden értéke javult, de a súlya továbbra is nőtt, mivel a betegsége miatt szűnni nem akaró éhség gyötörte.

Én is elkezdtem szedni azokat a bizonyos fogyókúrás varázsszereket és később az injekciókat is. Mindent kipróbáltam. Ideig-óráig működtek, de aztán utána újra ment tovább a hízás. Nagyon rosszul éltem meg mindezt nőként, és idővel az egészségem is egyre jobban aggasztott. A térdem és a derekam fájt, a hízékonyság pedig növelte a szív- és érrendszeri problémák, valamint a rákos megbetegedések kockázatát

– idézte fel a történteket Tóth Ildikó.

Végül endokrinológus és kardiológus tanácsára gyomorbypassműtétet végeztetett el, amely nem azonos a gyomorszűkítéssel.

Ez a jelenlegi technika szerint a legradikálisabb vagy leginkább örökké tartó. A gyomornak a kétharmadát levarrják, és üzemen kívül helyezik, a vékonybélnek a kétharmadát kiiktatják, és így a felszívódás és a tápanyag is kevesebb, ami a szervezetbe jut.

Egy éve volt az operáció, akkor Tóth 106 kiló volt, azóta 42 kilót fogyott. Az életmódjában elmondása szerint csupán annyi változott, hogy továbbra is mindent eszik, de sokkal kevesebbet, amitől ugyanúgy jóllakik. Viszont van egy komoly hozadéka a dolognak: