Már Instagramon is hivatalos Katy Perry és a volt kanadai miniszterelnök kapcsolata – fotók

Ahogy arról pár napja mi is beszámoltunk, Kanadát tavalyig, tíz éven át vezető Justin Trudeau diplomáciai útra vitte új kedvesét, az énekesnő Katy Perryt. A kapcsolatukról egyébként a nyár óta lehet hallani, aztán Perry budapesti koncertje előtt, az énekes 41. születésnapján, Párizsban kézenfogva léptek az utcára, őket sem lepte meg valószínűleg, hogy jó pár fotós várja őket a színház bejárata előtt, szóval tulajdonképpen akkor tették hivatalossá a kapcsolatukat.

Ugyanakkor eddig nem jelentek meg egymás közösségi oldalain privát képeik, ezt a hiányt most az énekesnő pótolta. Japán útjukról rakott ki egy 11 képes bejegyzést, több felvételen szerepel Trudeau is. Egyiken szelfiznek, másikon szusit esznek, harmadikon hátulról látszanak a kanadai ex-kormányfővel.

Eddig sem Perry, sem Trudeau nem nyilatkozott nyilvánosan a kapcsolatukról, úgyhogy az lehet majd a következő lépés. Trudeau egy közös képet már rakott ki magukról, de az hivatalos volt, Fumio Kishida volt japán miniszterelnöknél tett látogatásukról számolt be.

Great to see you @kishida230. Katy and I were so glad to have the chance to sit down with you and Yuko. Thank you, Fumio, for your friendship and your continued commitment to both the international rules-based order and to a better future for everyone. https://t.co/zLEuppHNST — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 4, 2025

Perry korábban hosszú távú kapcsolatban élt Orlando Bloom színésszel. A pár, akik egy évtizedig voltak együtt és van egy közös lányuk, a nyáron szakított hivatalosan is. Trudeau korábban 18 éven át volt házas Sophie Grégoire-ral, mielőtt 2023 nyarán elváltak útjaik. Három közös gyermekük van.