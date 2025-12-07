katy perryjustin trudeaujapánkapcsolat
Már Instagramon is hivatalos Katy Perry és a volt kanadai miniszterelnök kapcsolata – fotók

24.hu
2025. 12. 07. 14:12

Ahogy arról pár napja mi is beszámoltunk, Kanadát tavalyig, tíz éven át vezető Justin Trudeau diplomáciai útra vitte új kedvesét, az énekesnő Katy Perryt. A kapcsolatukról egyébként a nyár óta lehet hallani, aztán Perry budapesti koncertje előtt, az énekes 41. születésnapján, Párizsban kézenfogva léptek az utcára, őket sem lepte meg valószínűleg, hogy jó pár fotós várja őket a színház bejárata előtt, szóval tulajdonképpen akkor tették hivatalossá a kapcsolatukat.

Ugyanakkor eddig nem jelentek meg egymás közösségi oldalain privát képeik, ezt a hiányt most az énekesnő pótolta. Japán útjukról rakott ki egy 11 képes bejegyzést, több felvételen szerepel Trudeau is. Egyiken szelfiznek, másikon szusit esznek, harmadikon hátulról látszanak a kanadai ex-kormányfővel.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

KATY PERRY (@katyperry) által megosztott bejegyzés

Eddig sem Perry, sem Trudeau nem nyilatkozott nyilvánosan a kapcsolatukról, úgyhogy az lehet majd a következő lépés. Trudeau egy közös képet már rakott ki magukról, de az hivatalos volt, Fumio Kishida volt japán miniszterelnöknél tett látogatásukról számolt be.

Perry korábban hosszú távú kapcsolatban élt Orlando Bloom színésszel. A pár, akik egy évtizedig voltak együtt és van egy közös lányuk, a nyáron szakított hivatalosan is. Trudeau korábban 18 éven át volt házas Sophie Grégoire-ral, mielőtt 2023 nyarán elváltak útjaik. Három közös gyermekük van.

