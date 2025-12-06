Különleges karácsony az ALDI-ban!

Elképesztő nyereményeső az ALDI-ban!
Most még inkább megéri az ALDI-ban vásárolni, hiszen december 1. és 24. között az egyedülálló ALDI Kalendárium játékban* fantasztikus nyeremények találnak gazdára! A fődíjak között egy Hyundai személygépkocsi és az ALDI Utazás jóvoltából egy Kína–Japán hajóúttal kombinált körutazás is szerepel! A játékban való részvétel rendkívül egyszerű: bármely magyarországi ALDI-ban, tetszőleges összegért történő vásárlás esetén egy gyors regisztrációt és az ALDI hírlevelekre való feliratkozást követően a kapott blokkon lévő adatokat kell feltölteni a kalendarium.aldi.hu oldalra. Minden feltöltött blokkal növelhető az esély a különleges nyereményekre. A vásárlók a játék időtartama alatt akár 24 alkalommal is játszhatnak, de fontos, hogy az eredeti blokkokatőrizzék meg. A nyereményjáték részletei a kalendarium.aldi.hu oldalon találhatóak.
Ínyencségek az ünnepre!
Karácsony előtt az ALDI saját márkás GOURMET válogatásából az ünnepi asztal megtelik finomságokkal. A különleges húsok, szalámik, kolbászok, pástétomok és sajtok a családi hidegtálra termettek. Az ínyencségek között megtalálható a hosszan érlelt kecskesajt, ami most csak 699 forint**, illetve a szarvasgombás szalámi is, ami csupán 1999 forintért*** szerezhető be. A GOURMET édességek pedig – fűszeres kekszek, karácsonyi lekvárok, befőttek – tökéletes elemei lehetnek bármelyik izgalmas ajándékcsomagnak.
Kész torták és vendégvárók: praktikus és pompás ünnepi megoldások
Az ALDI saját márkás FINEST BAKERY kínálata mindig kedvez azoknak, akik szeretik a finom, ám gyors és pénztárcabarát megoldásokat a desszertkérdésekre. A FINEST BAKERY kész torták és sütemények bármikor bevethetőek: van, amelyik csak felolvasztást igényel, mások pedig néhány perc alatt készre süthetőek. A kínálatban többféle klasszikus ünnepi torta, rétes, pogácsaféle és édes aprósütemény található, amelyekkel a vendégvárás könnyebbé válik, és több idő marad a tényleg fontos pillanatokra.
Az ALDI tudja, mire van szükség ahhoz, hogy az idei karácsony valóban tökéletes legyen.