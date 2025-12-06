Különleges karácsony az ALDI-ban!

Elképesztő nyereményeső az ALDI-ban!

Most még inkább megéri az ALDI-ban vásárolni, hiszen december 1. és 24. között az egyedülálló ALDI Kalendárium játékban* fantasztikus nyeremények találnak gazdára! A fődíjak között egy Hyundai személygépkocsi és az ALDI Utazás jóvoltából egy Kína–Japán hajóúttal kombinált körutazás is szerepel! A játékban való részvétel rendkívül egyszerű: bármely magyarországi ALDI-ban, tetszőleges összegért történő vásárlás esetén egy gyors regisztrációt és az ALDI hírlevelekre való feliratkozást követően a kapott blokkon lévő adatokat kell feltölteni a kalendarium.aldi.hu oldalra. Minden feltöltött blokkal növelhető az esély a különleges nyereményekre. A vásárlók a játék időtartama alatt akár 24 alkalommal is játszhatnak, de fontos, hogy az eredeti blokkokatőrizzék meg. A nyereményjáték részletei a kalendarium.aldi.hu oldalon találhatóak.

Ínyencségek az ünnepre!

Karácsony előtt az ALDI saját márkás GOURMET válogatásából az ünnepi asztal megtelik finomságokkal. A különleges húsok, szalámik, kolbászok, pástétomok és sajtok a családi hidegtálra termettek. Az ínyencségek között megtalálható a hosszan érlelt kecskesajt, ami most csak 699 forint**, illetve a szarvasgombás szalámi is, ami csupán 1999 forintért*** szerezhető be. A GOURMET édességek pedig – fűszeres kekszek, karácsonyi lekvárok, befőttek – tökéletes elemei lehetnek bármelyik izgalmas ajándékcsomagnak.

Kész torták és vendégvárók: praktikus és pompás ünnepi megoldások

Az ALDI saját márkás FINEST BAKERY kínálata mindig kedvez azoknak, akik szeretik a finom, ám gyors és pénztárcabarát megoldásokat a desszertkérdésekre. A FINEST BAKERY kész torták és sütemények bármikor bevethetőek: van, amelyik csak felolvasztást igényel, mások pedig néhány perc alatt készre süthetőek. A kínálatban többféle klasszikus ünnepi torta, rétes, pogácsaféle és édes aprósütemény található, amelyekkel a vendégvárás könnyebbé válik, és több idő marad a tényleg fontos pillanatokra.

Az ALDI tudja, mire van szükség ahhoz, hogy az idei karácsony valóban tökéletes legyen.

* A decemberi nyereményjátékban való részvételhez az annak időtartama alatt az ALDI magyarországi üzleteiben történő vásárlásakor kapott blokkon szereplő vásárlási időpont, AP-kód és nyugtaszám, továbbá személyes adatok megadása, valamint a hírlevelekre való feliratkozás szükséges a www.kalendarium.aldi.hu oldalon. Személyenként összesen 24 pályázat tölthető fel. A vásárlást igazoló blokko(ka)t, kérjük, őrizze meg. A tájékoztatás nem teljes körű. A további részleteket, a nyereményjátékban való részvétel feltételeit és az ezzel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tudnivalókat a www.kalendarium.aldi.hu oldalon elérhető játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató tartalmazzák. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (ALDI) nem szervezője és nem közvetítője az utazásoknak. Valamennyi ALDI utazás szervezője, ill. közvetítője az Eurotours GmbH. (Kirchberger Straße 8, 6370 Kitzbühel, Ausztria, nyilvántartási szám: TO-000082). 2025.12.07-től a készlet erejéig: **GOURMET Hosszan érlelt kecskesajt, 100g/csomag, 699Ft/csomag (6990Ft/kg); ***GOURMET Szarvasgombás szalámi, 300g/db, 1999Ft/db (6663,33Ft/kg). Az ajánlatok a 12.04. és 12.10. között érvényes online szórólapban megadott akciós időszakokban és a készlet erejéig érvényesek.