macskakávézóbezártözönvíz
Élet-Stílus

Bezárt a macskás kávézó, mert egy macska miatt elöntötte a víz a kétszintes épületet

24.hu
2025. 12. 04. 18:57

Bizonytalan időre, de legalább az év végéig be kellett zárni a The Purrfect Bean nevű macskás kávézót a virginiai Richmondban, miután az egyik ott élő macska miatt elárasztotta a víz a kétszintes épületet – írja egy helyi hírportál.

A tulajdonosok arról számoltak be december 2-án, hogy előző éjjel bizarr véletlenek egész sorozata játszódott le az üzletben, melynek főszereplői a Roller nevű macska, egy törölköző és egy mosdókagyló voltak.

A víz az emeleti macskás pihenőből folyt le a földszinti kávézó részlegbe és teljesen elárasztotta azt. A macskák szerencsére menedéket találtak bútorokon és egyiküknek sem esett baja az incidens során. A kávézó épülete és felszerelése azonban súlyosan károsodott. A kárfelmérés még zajlik, de az biztos, hogy a kávézó idén már nem tud kinyitni.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Elszakították anyjától, és szörnyű körülmények között tartották a tiszafüredi tigriskölyköt
Változás jön a táppénz és a GYED összegénél januártól
Két nővel él együtt a Rex felügyelő 56 éves sztárja
„Ha nem viselkedsz jól, akkor tenni fogok azért, hogy zárt intézetbe kerüljél, ahol majd lesz seggbekuki” – Súlyos bántalmazásokat tártak fel egy budapesti gyermekotthonban
Závecz: A teljes népességben 5, a biztos pártválasztóknál 9 százalékpont a Tisza előnye
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik