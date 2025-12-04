Bezárt a macskás kávézó, mert egy macska miatt elöntötte a víz a kétszintes épületet

Bizonytalan időre, de legalább az év végéig be kellett zárni a The Purrfect Bean nevű macskás kávézót a virginiai Richmondban, miután az egyik ott élő macska miatt elárasztotta a víz a kétszintes épületet – írja egy helyi hírportál.

A tulajdonosok arról számoltak be december 2-án, hogy előző éjjel bizarr véletlenek egész sorozata játszódott le az üzletben, melynek főszereplői a Roller nevű macska, egy törölköző és egy mosdókagyló voltak.

A víz az emeleti macskás pihenőből folyt le a földszinti kávézó részlegbe és teljesen elárasztotta azt. A macskák szerencsére menedéket találtak bútorokon és egyiküknek sem esett baja az incidens során. A kávézó épülete és felszerelése azonban súlyosan károsodott. A kárfelmérés még zajlik, de az biztos, hogy a kávézó idén már nem tud kinyitni.