Kávéházi élmény útközben: lélekmelengető téli specialitások várnak az ORLEN benzinkutakon

Mindannyian emlékszünk azokra az időkre, amikor megálltunk tankolni, majd feszengve nézelődtünk a benzinkúton, mégis mit fogyaszthatnánk a nem túl bizalomgerjesztő étel- és italválasztékból. A jó hírünk az, hogy ezeket az emlékeket ideje a sötét múlt részének tekinteni, hiszen ma már egészen más a helyzet: a töltőállomáson úgy érezhetjük magunkat, mintha a legmenőbb belvárosi kávézók egyikébe csöppentünk volna. Tökéletes lehetőséget kínálnak arra, hogy egy-egy édes pihenővel szakítsuk meg a hosszú utakat!

Az ORLEN benzinkutakon a nyári üdítők és az őszi specialitások már nagy sikert arattak a vásárlók körében, most pedig már a téli meleg italspecialitások is várják az utazókat. Az új szezonális Stop Cafe választékot a jelenlegi vásárlói preferenciák és trendek alapján hozták létre, különös hangsúlyt fektetve az ízre és a minőségre. Egészen biztos, hogy a mézeskalács, a fahéj és a gyömbér szerelmesei találnak majd kedvükre valót a választékban.

November 24 óta az ORLEN hálózat két új kávékülönlegességet kínál: a Mézeskalácsos latte-t – egy krémes latte-t mézeskalács ízzel, amely a karácsony illatát idézi fel, és a Fahéjas csigás latte-t – egy édes kávé és fahéj kombinációt, amelyet a népszerű sütemény ihletett.

Azok is találnak majd kedvükre valót a kínálatban, akik nem kávéra vágynak. Ők választhatják például a Téli fűszervarázst, egy aromás keveréket téli fűszerekből és édes gyümölcsökből, amely ünnepi hangulatot idéz.

Elmúlt az ősz, de…

az almás pitét idéző Almáspités latte, valamint a karakteres, szegfűszeges narancstea továbbra is megtalálható a kínálatban. Ezek az italok ráadásul nemcsak nagyon finomak, hanem praktikus, hangulatjavító előnyöket is kínálnak.

A szegfűszeg és a narancs kombinációja aromaterápiás hatású, míg az Almáspités Latte az otthon meleg hangulatát idézi. Miért fontos ez? A sofőrök ezáltal jobban érezhetik magukat az úton, sőt, a koncentrációjuk is hálás lesz a feltöltődésért.

A Stop.Cafe – eltérő választékkal – már a magyarországi ORLEN töltőállomások több, mint felén elérhető és mindent meg tesz azért, hogy az utazás többé ne kényelmetlen kötelesség, hanem élvezetekkel teli élmény legyen. A kínálat ráadásul nem csak italokból áll: szendvicsek, hot dog és különböző snackek is várják az éhes utazókat.

Magyarország szerte több, mint 60 töltőállomáson érhetők el ezek a különlegességek, de Stop.Cafék nem csak nálunk, hanem további hat másik európai országban is– Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Németországban, Ausztriában és Litvániában – várják a vendégeket az ORLEN benzinkutakon.