Muri Enikő: A művészvilág hektikussága táptalaja a drogfogyasztásnak

2025. 11. 27. 17:08
A vidéki herbálhelyzetről és bódult budapestiekről is beszélt.

Muri Enikő a Drogellenes DPK alapítótagjaként szívügyének érzi a drogfogyasztás visszaszorítását, különösen a művészvilágban. A témáról a Borsnak beszélt.

Nagyon nem helyeslem, sőt teljes mértékben elítélem, hogy még mindig ennyien fogyasztanak különböző szereket ebben a közegben. […] Sokan szerintem nyomás hatására használják, vagy úgy gondolják, csak ilyen állapotban képesek dalt, szöveget írni. Számtalan oka lehet, de valójában csak maga a szerhasználó tudja rá a választ, miért nyúl drogokhoz

– fogalmazott az énekesnő, aki szerint a szigorított jogszabály nemcsak a hírességek esetében, hanem a fiatalok és a hátrányos helyzetűek körében is életet menthet. Mint mondja, az a cél, hogy senki ne éljen drogokkal, aki pedig él, azokon nagyon sürgősen el kell kezdenünk segíteni.

A vidéki herbál- és dizájnerdrog-helyzetről is beszélt, amely főként a fiatalok körében elterjedt:

Nem vidéken élek, így ebben nincs autentikus véleményem, de amit látok a híradóban vagy egyéb podcastekben, az aggasztó…

– mondta. Hozzátette, Budapest sem kivétel a lézengő, bódult emberektől:

Ilyet azért tapasztaltam a villamos- és metrómegállókban Budapesten is.

Muri Enikő szerint mostanra a döntéshozók is felismerték, hogy minden társadalmi rétegben nagy a baj. Ugyanakkor úgy véli, a megoldáshoz ennél több kell: stabil életvitel, a szorongás csökkentése és a mindennapokat egyensúlyban tartó tevékenységek.

Összességében úgy gondolom, egy hobbi megtalálása lehet a célravezető, de a művészvilág hektikussága, létbizonytalansága táptalaja a drogfogyasztásnak

– zárta a gondolatait.

Kucsera Gábor is alapítója a Drogellenes DPK-nak, ő szintén a Borsnak így nyilatkozott:

