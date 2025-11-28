szélsőjobboldalilemezgyűjteménylemezgyűjtemény
Lemezgyűjteménye miatt küldtek börtönbe egy neve alapján magyar származású férfit Angliában

Lemezgyűjtemény (illusztráció)
2025. 11. 28. 20:23
A szélsőjobboldali nézeteket valló előadók zenéivel kereskedő férfi otthonában több mint 2 ezer lemezt találtak.

Szélsőjobboldali zenei anyagok birtoklása és terjesztése miatt börtönbe kell vonulnia egy neve alapján vélhetően magyar származású 48 éves férfinek az Egyesült Királyságban.

A BBC beszámolója szerint az Anglia délnyugati részén található Herfordban élő N. Gy.-t még tavaly májusban tartóztatták le olyan albumok birtoklása miatt, amelyek szövegei megsértették a terrorizmusra vonatkozó törvényeket és faji gyűlöletre buzdítottak.

A férfi otthonában tartott házkutatás során több mint 2 ezer, szélsőjobboldali előadók által kiadott, gyűlöletkeltő üzeneteket tartalmazó lemezt találtak, amiket Nagy-Britannia és Európa különböző pontjairól szerzett be, valamint belföldön és Európa-szerte értékesített is a nemzetközi vevőkörének.

N. Gy. idén októberben bűnösnek vallotta magát egy lemezek terjesztésével és két lemezek birtoklásával kapcsolatos vádpontban is, ezért csütörtökön a worcsesteri koronabíróság 40 hónapos börtönbüntetésre ítélte.

