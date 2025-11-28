Lemezgyűjteménye miatt küldtek börtönbe egy neve alapján magyar származású férfit Angliában

Szélsőjobboldali zenei anyagok birtoklása és terjesztése miatt börtönbe kell vonulnia egy neve alapján vélhetően magyar származású 48 éves férfinek az Egyesült Királyságban.

A BBC beszámolója szerint az Anglia délnyugati részén található Herfordban élő N. Gy.-t még tavaly májusban tartóztatták le olyan albumok birtoklása miatt, amelyek szövegei megsértették a terrorizmusra vonatkozó törvényeket és faji gyűlöletre buzdítottak.

A férfi otthonában tartott házkutatás során több mint 2 ezer, szélsőjobboldali előadók által kiadott, gyűlöletkeltő üzeneteket tartalmazó lemezt találtak, amiket Nagy-Britannia és Európa különböző pontjairól szerzett be, valamint belföldön és Európa-szerte értékesített is a nemzetközi vevőkörének.

N. Gy. idén októberben bűnösnek vallotta magát egy lemezek terjesztésével és két lemezek birtoklásával kapcsolatos vádpontban is, ezért csütörtökön a worcsesteri koronabíróság 40 hónapos börtönbüntetésre ítélte.