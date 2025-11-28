stranger thingsgaten matarazzofinn wolfhard
Élet-Stílus

Gaten Matarazzo és Finn Wolfhard akkora rumliban éltek a Stranger Things ötödik évadának forgatása alatt, hogy szégyellték mások előtt

Nina Westervelt / Variety / Penske Media / Getty Images
admin Grósz Petra
2025. 11. 28. 19:21
Nina Westervelt / Variety / Penske Media / Getty Images

A napokban debütált a Netflixen a Stranger Things ötödik évadának első négy része. A Page Six szúrta ki, hogy a Dustin Hendersont alakító Gaten Matarazzo nemrég a Dinner’s on Me with Jesse Tyler Ferguson című podcastben mesélt arról, hogy a Mike Wheelert játszó Finn Wolfharddal körülbelül egy évig együtt laktak a forgatások alatt – ám igencsak undorító környezetben, amit maguk tettek azzá.

Körülbelül három hónappal azután, hogy összeköltöztünk, körülnéztem, és azt mondtam: »ez a hely undorító«

– emlékezett vissza Matarazzo.

Egy kicsit egymás energiájához igazodunk. Olyan jól kijöttünk, és olyan régóta voltunk olyan közel egymáshoz, hogy nem igazán tartottuk egymást egy bizonyos színvonalon. Szóval azt mondtuk: »Ah, bassza meg. Mindegy, haver. Majd később foglalkozunk vele.«

A színészek akkor ébredtek rá, hogy ideje lesz rendet rakniuk a lakásban, amikor a forgatási szünetekben programot próbáltak szervezi, és valaki azt mondta nekik, hogy majd náluk találkoznak. Erre mindketten azt válaszolták, hogy inkább senki se menjen az otthonuk három méteres körzetébe.

Matarazzo és Wolfhard a szobatársakként töltött idejük végéhez közeledve megtanulták jobban rendben tartani a lakást, és szerencsére a barátságuk is megmaradt.

Amikor az egyik legjobb barátoddal költözöl össze, soha nem tudhatod, hogy jól fog-e alakulni az együttélés. Ez tönkreteheti a barátságot. Tönkreteszi a dinamikát. Ha elég érett vagy, akkor mondhatod, hogy ez nekünk nem megy, ezért a barátságunk érdekében be kellene fejeznünk. De nagyszerű volt

– tette hozzá a 23 éves színész.

Kapcsolódó
Kvíz: ezen a Stranger Things-kvízen Millie Bobby Brown is elbukna
Ismerős vagy Hawkinsban? Tudod, hogy hívják a sorozat fiktív plazáját? Vagy azt, hogy mi Eleven igazi neve? Teszteld a tudásod!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Meghalt Kenedi János
Átjátszhatják az oroszok a Molnak a szerb olajcég tulajdonrészét, de felbukkant egy rivális is
Karácsony Gergely: Orbánék rájöttek, baj van, túltolták
Kincsvadászok: Fejes Tamás nem kapta meg az aranyórát, mégis segítséget ajánlott az eladónak
Hamarosan megtudjuk, kik lesznek a Tisza Párt egyéni képviselőjelöltjei 2026-ban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik