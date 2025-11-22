Egyre többfelé várható havazás az országban

Az északi sarkvidék felől Skandinávián át egészen a Földközi-tenger nyugati medencéjéig húzódik az az úgynevezett nyomási teknő, melyben sarkvidéki eredetű, fagyos légtömeg érkezik a kontinens középső tájai fölé. Hatására az elmúlt napokban markánsan lehűlt a levegő a térségben – közölte a HungaroMet szombat késő délután az MTI-vel.

Hazánkban vasárnap éjfélig túlnyomóan borult idő várható, az észak, északkelet felé mozgó csapadéktömbből

egyre nagyobb területen várható csapadék, többnyire hó formájában: a keleti megyékben a havas eső, eső is egyre többfelé vált havazásba.

Síkvidéken általában lepel és 3 cm közötti friss hóréteg alakulhat ki, de a magasabb térszíneken ennél jóval több hó hullhat. Vasárnap nyugat felől vékonyodik, szakadozik, majd határozottan csökken is a felhőzet, az északi országrészben még elszórtan előfordulhat időszakosan hószállingózás.

8 fotó

Az északias szél vasárnap egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira fordul, szombaton napközben főként a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten előfordulhatnak erős, néhol akár viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4 és + 1 fok között alakul, de a nyugati határszélen ennél pár fokkal hidegebb, míg a Nyírségben akár enyhébb is lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap -2 és +4 fok között valószínű.

A speciális mentők a jelenlegi időjárási körülmények miatt a túrázás kihívásaira figyelmeztetnek, külön felsorolva a veszélyforrásokat – itt írtunk erről részletesen.