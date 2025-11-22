Élet-Stílus

Ömlik a hó: csodás képek az egyre fehérebb országról

Komka Péter / MTI
24.hu
2025. 11. 22. 16:46
Komka Péter / MTI
Büszkén áll a vár a behavazott dombtetőn, fekete szalagként fut az út – fotók a havazásról.

Megérkezett a havazás Magyarországra, a hó és erős szél miatt több helyen is figyelmeztetés van érvényben. A Kiderül.hu előrejelzése szerint az észak, északkelet felé haladó csapadéktömbből sokfelé várható csapadék: főként havazás (a déli országrészben nagyobb területen alakulhat ki pár cm-es, a magasabban fekvő részeken akár vastagabb hóréteg), de a keleti megyékben még nagyrészt havas eső, eső valószínű.

És valóban egyre fehérebb a táj, erről árulkodnak a Hollókőn, Lillafüreden és a Mecsekben készült fotók:

Vasárnap délelőtt nyugat felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik, majd határozottan csökken is a felhőzet – az esti órákra a Dunántúlon többfelé ki is derülhet, míg a Dunától keletre nagyrészt borult marad az ég. Az északi országrészben, majd délután inkább már csak az északkeleti megyékben fordulhat elő elszórtan időszakos hószállingózás.

Figyelmeztetés: a fél ország a havat élvezi, de veszélyes a terep
A hegyimentők az időjárásból adódó veszélyekre figyelmeztetnek: megfelelő tudás és felszerelés nélkül ne menjünk most a hegyekbe, még a hó kedvéért sem.

