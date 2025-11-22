Ömlik a hó: csodás képek az egyre fehérebb országról

Megérkezett a havazás Magyarországra, a hó és erős szél miatt több helyen is figyelmeztetés van érvényben. A Kiderül.hu előrejelzése szerint az észak, északkelet felé haladó csapadéktömbből sokfelé várható csapadék: főként havazás (a déli országrészben nagyobb területen alakulhat ki pár cm-es, a magasabban fekvő részeken akár vastagabb hóréteg), de a keleti megyékben még nagyrészt havas eső, eső valószínű.

És valóban egyre fehérebb a táj, erről árulkodnak a Hollókőn, Lillafüreden és a Mecsekben készült fotók:

8 fotó

Vasárnap délelőtt nyugat felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik, majd határozottan csökken is a felhőzet – az esti órákra a Dunántúlon többfelé ki is derülhet, míg a Dunától keletre nagyrészt borult marad az ég. Az északi országrészben, majd délután inkább már csak az északkeleti megyékben fordulhat elő elszórtan időszakos hószállingózás.