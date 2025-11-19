Vasvári Vivien: Nem szerepelt az álmaim között, hogy elváljak, de a saját boldogságom ugyanannyira fontos, mint a gyerekeimé

Vasvári Vivien nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében indított kérdezz-feleleket, aminek alkalmával egy követője azt kérdezte tőle, hogy bírja energiával ennyi gyerek mellett, illetve tud-e pihenni.

Válaszában az édesanya (akinek két gyereke született előző kapcsolataiból, kettő jelenlegi férjétől, Bodnár Zsigmondtól, illetve az üzletembernek is van egy fia és egy lánya a korábbi kapcsolatából) azt írta, hogy nagyon szereti a gyerekeit, imád velük lenni, foglalkozni velük, programokat szervezni, fejleszteni és tanítani őket, mindent együtt csinálnak. Hozzátette: annak nem érzi szükségét, hogy minden nap bizonygassa a külvilágnak, milyen anya.

Az a fontos, hogy én és a családom tudjuk, kik vagyunk, milyen szeretetben élünk, és ez mindennél többet ér. A gyerekeim rengeteg boldogságot, erőt és szeretetet adnak. Igen, sok munka a nevelés, rengeteg türelem és odafigyelés kell hozzá, de számomra ez az, ami igazán éltet. Ők az én világom, és velük teljes az életem

– magyarázta Vasvári, majd azzal folytatta:

Az viszont soha nem szerepelt az álmaim között, hogy elváljak. De azt vallom, hogy ha valaki mindent megpróbál, elmegy a falig és mégsem működik, akkor már nincs mit tovább erőltetni. Számomra a saját boldogságom ugyanannyira fontos, mint a gyerekeimé. Mert ha egy rossz kapcsolatban marad az ember, vagy egy olyanban, ahol már nem érzi jól magát, az hosszútávon csak árt, önmagának is és a gyerekeinek is. Hiszem, hogy a szeretet, a béke és a nyugalom többet ér, mint a látszat. És néha éppen az a legnagyobb erő, ha el merjük engedni…

Ami a pihenést illeti, az édesanya azt mondja, igazából sosem szokott, nagyon ritkán fordul elő, hogy teljesen kikapcsol. Akkor próbál megpihenni, amikor a férjével kettesben lehet, de olyankor is aggódik és stresszel a gyerekek miatt, hiába tudja, hogy a legjobb kezekben vannak.

Anyaként a gyerekek nélkül lenni sosem ugyanaz, nem ad olyan felüdülést. Ennek ellenére tudom, milyen fontos a kettőnk ideje a férjemmel. Muszáj néha kiszakadnunk a hétköznapokból, és csak egymásra figyelnünk, amikor lehetőségünk van rá. Ez az, ami összetartja a jó kapcsolatokat, a házasságokat, hogy a család mellett a pár is megkapja a maga meghitt, értékes idejét.

