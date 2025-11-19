Balsai Móni először beszélt egészségügyi gondjairól: Nem tudtam emelni a kezemet, nem működött a jobb lábam

Facebook-bejegyzés formájában jelentette be Balsai Móni távozását a Centrál Színházból, írtuk meg szeptemberben. Augusztus óta tartó betegsége miatt jelentette be, hogy egy időre visszavonul, hogy a gyógyulásra fókuszálva teljes mértékben felépülhessen.

A napokban kicsit bővebben is mesélt ideiglenes visszavonulása okairól, vette észre a story.hu egy YouTube-műsor alapján.

Most nem hangszálprobléma volt, hanem egy olyan gerincprobléma, aminek nagyon hosszan kerestük a fő okát. Nekem lezsibbadt a fél oldalam… Tehát nem tudtam emelni a kezemet, és nem működött a jobb lábam. Nagyon jó helyre kerültem egyébként, csodálatos orvosaim voltak a János Kórházban. Ez úton is végtelenül hálás vagyok, hogy összeraktak! Hosszabb idő is lehetett volna, de mivel egy elég szabálykövető és maximalista ember vagyok, ezért ahhoz képest elég gyorsan ment.

Továbbra is felépülésben van, a keze például még mindig zsibbad.