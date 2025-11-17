Meg lehet menteni a földimogyorót?

A Mars vállalat évente több mint 136 ezer tonna földimogyorót vásárol, amelyet a világszerte ismert és kedvelt termékeiben – többek között a SNICKERS és M&M’S csokoládékban – használ fel. Ugyanakkor a földimogyoró-ellátás egyre nagyobb veszélynek van kitéve: a kártevők és betegségek miatt a termés nagyjából 30 százaléka soha nem jut el a héjból a tányérig[1].

A Mars a közelmúltban bejelentette és 5 millió dollárral megtámogatta a Protect the Peanut (Védd a földimogyorót!) elnevezésű programját, amely a globális földimogyoró-ellátás biztosítását célozza[2]. A projekt a vállalat korábbi, mintegy 10 millió dolláros kutatási befektetéseire épít, amelyek többek között hozzájárultak a földimogyoró genomjának feltérképezéséhez. A program eredményeit nyílt hozzáférésű tudományos adatként tették közzé, így az egész iparág és a tudomány számára elérhetővé váltak. Ennek köszönhetően a tökéletes földimogyoró megalkotása immár nem a véletlenen, hanem pontos genetikai ismereteken alapul.

A Protect the Peanut program már most kézzelfogható sikerekkel büszkélkedhet. A University of Georgia egyetem Wild Peanut Lab kutatócsoportja – a Mars egyik régi partnere – olyan új földimogyorófajtákat fejlesztett ki, amelyek a legszélsőségesebb körülmények között is életképesek, és akár 30 százalékkal nagyobb terméshozamot biztosíthatnak. A fajta már Brazíliában is bizonyít, termesztéséhez nincs szükség gombaölő szerekre. A Mars programjának keretében szárazság- és betegségálló földimogyorófajtákat nemesítenek széles nemzetközi kutatóhálózat bevonásával.

A Protect the Peanut kezdeményezés a Mars hosszú távú, Sustainable in a Generation („Fenntarthatóság egy generáció alatt”) programjának része.

További információ: www.mars.com/protect-the-peanut

[1] Globális becslés, nem vonatkozik Európára.

[2] A kezdeményezést a Mars Incorporated vezeti, és nem kifejezetten az Európai Unióra vagy annak fogyasztóira irányul.