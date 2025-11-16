Egy éve ilyenkor: tizenöt évig élt istállóban a sárbogárdi rabszolga

Egy éve ilyenkor írtuk meg, hogy öt év fegyházra ítélték azt a 44 éves férfit, aki másfél évtizeden keresztül dolgoztatott rabszolgaként egy férfit Sárbogárdon. A brutális bűncselekményben részt vett a férfi 63 éves anyja is.
Kapcsolódó
Tizenöt évig élt istállóban, éhezve, rabszolgaként, az állatokhoz bújt télen, ha fázott
Jogerős ítélet született a sárbogárdi rabszolgatartó és anyja ügyében.
Tavaly ezen a héten lett ötvenéves Várkonyi Andrea, a születésnap alkalmából a Best magazinnak adott interjút.
Kapcsolódó
Várkonyi Andrea a férjéről, Mészáros Lőrincről: Tudom, hogy ez a házasságom a sírig fog tartani
Az ötvenéves műsorvezető azt mondja, ez a tudat és az, hogy látja, ahogy a lánya felnőtté válik, talán a legszebb születésnapi ajándék.
Egy éve derült ki, hogy nem nyit ki Eta néni legendás adventi csodaháza Dabason. Kiderült, a döntés hátterében szívszorító ok állt.
Kapcsolódó
Gyászol a család, nem nyit ki Eta néni adventi csodaháza Dabason
Fájdalmas döntést hozott a szerető édesanya és nagymama.
Tavaly ilyenkor látott napvilágot a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merényletről írt jelentés.
Kapcsolódó
Ösztönösen elugrott a lövések elől az a testőr, akinek a testével kellett volna megvédenie Ficót
Itt a májusi Fico-merényletről készült jelentés.
Tavaly novemberben meggyilkolt egy amerikai nőt egy ír férfi Budapesten. Az áldozat párja két nappal később nyilatkozott.
Kapcsolódó
Megszólalt a meggyilkolt amerikai lány párja
Eredetileg ő is jött volna Budapestre.