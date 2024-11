Várkonyi Andrea a férjéről, Mészáros Lőrincről: Tudom, hogy ez a házasságom a sírig fog tartani

Várkonyi Andrea a héten lett ötvenéves, melynek alkalmából a Best magazinnak adott interjút. A beszélgetés során a műsorvezető egyebek mellett azt is elmondta, hogy nem érzi magát ötvennek, ha pedig külföldön van és szóba kerül a kora, nem hiszik el, inkább 35-40 évesnek nézik, amennyinek nagyjából ő is érzi magát.

Mindig jólesik, ha valaki megdicsér, főleg, ha nők teszik. Ez az igazi dicséret, ezt minden nő tudja. És persze mondják, hogy nem látszom ennyinek, de ez nem sokat segít, mert mégis ez van a személyi igazolványomban. Amit már szemüveg nélkül nem tudok elolvasni, sőt egyre kevesebb dolgot.

Ami a külsejét illeti, Várkonyi azt mondja, már korán megfogadta, hogy csak akkor kezd el szemránckrémet meg hasonlókat használni, ha már szükség lesz rá, így pár évvel ezelőttig csak egy alap hidratáló krémet használt. Úgy véli viszont, hogy az, hogy az 50 év nem látszik, főként a genetikájának köszönhető, ugyanis a szülei is letagadhatnának a korukból egy húszast.

Sokan azt hiszik, hogy agyon van töltve, húzva, műtve az arcom, ezért mindig elmondom őszintén, hogy nem, semmilyen beavatkozás nem volt az arcomon, kivéve annyi, hogy néhány éve a nyári hunyorgások előtt és után, a homlokomat szoktam botoxoltatni a lehető legkisebb mértékben, de sehol máshol, a szemem körüli ráncokat sem. Ennyi, se szike, se vérterápia, se semmi más. Ami a testmozgást illeti, van egy személyi edzőm, aki heti háromszor konditermi edzést tart. Ha ő nem lenne, nem sportolnék semmit sem.

A téma kapcsán a műsorvezető férje, Mészáros Lőrinc is szóba került, aki megváltozott az elmúlt időszakban.

Ő a hihetetlen akaraterejének köszönhetően fogyott le, és ezt folyamatosan tartja is. Odafigyelünk mindketten az étkezésünkre, több halat eszünk, mint csülökpörköltet. Zsír- és lisztmentesen étkezünk, minimális szénhidráttal

– osztotta meg a lappal Várkonyi, aki úgy véli, a női energiáiból nem veszített az évek során, és ötvenpluszosan sem tervezi elengedni magát.

Nem csak azért, mert van egy nagyszerű férjem, aki nőként tisztel és kezel, hanem mert én magam igénylem ezt. Az »én koromban« meg a »nekem már mindegy« hozzáállás szerintem rossz, egy nő igenis legyen minden korban nő, és ez nem pénztárcafüggő. Nem szabad elengedni magunkat. Az is fontos, hogy minden korban legyenek feladataink, céljaink, mert többek közt ez tart fitten testileg és szellemileg is. Ezt tanultam meg a saját családomtól is.

A beszélgetés során felmerült a műsorvezető egy öt évvel ezelőtt adott interjúja is, melyben azt mondta a Story magazinnak, hogy vágyik egy társra.

Akkor, öt éve tényleg mindenekelőtt egy minőségi társat kívántam magamnak. Arra vágytam, hogy elhiggyem majd egyszer valakinek, értem tesz dolgokat, és boldoggá tud tenni, és én is őt azzal, amilyen vagyok. És ez megadatott. Boldog vagyok, és tudom, hogy ez a házasságom a sírig fog tartani. Talán ez a tudat és látni a lányom, ahogy felnőtté válik, a legszebb születésnapi ajándék

– tette hozzá.