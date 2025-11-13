Nős férfit csábított el: közel 2 millió dollár kártérítést fizethet a TikTok-influencer

Egy észak-karolinai bíróság döntése értelmében 1,75 millió dollár (több mint 578 millió forint) kártérítést kell kifizetnie az influencer Brenay Kennardnak, amiért összejött nős menedzserével Tim Montague-val – írja a CTV News.

Észak-Karolinában hatályos egy úgynevezett „szerelmi elidegenítésről szóló törvény”, ami lehetővé teszi a házastársaknak, hogy bepereljék azt a személyt, akit a házasságuk felbomlásához vezető viszonyért felelősnek tartanak.

A Kennard ellen pert indító Akira Montague, aki 2018 októberében házasodott össze Tim Montague-val a keresetében kijelentette, házassága felbomlása mentális szenvedést okozott neki, károsította az egészségét, és megfosztotta gyermekeit attól, hogy kétszülős családban nőjenek fel.

View this post on Instagram A post shared by brenay kennard (@lifeofbrenay)

Brenay Kennard, akinek a TikTokon közel 3 millió, az Instagramon pedig több mint 274 ezer követője van azt mondta, a Monatgue házaspár házassága már az ő felbukkanása előtt megromlott, Akira tudta, hogy el fog válni a férjétől, ezért nem is ellenezte a viszonyt közte és a férje között.

Kennard és Tim Montague nem is titkolták a viszonyukat: a nő közösségi profiljain is rendszeresen szerepeltek párként.