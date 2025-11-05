rendőrautógázolásgyanúsítottsokkoló
Elgázolta a rendőrautó a sokkolóval kiütött gyanúsítottat Kanadában – videó

2025. 11. 05. 06:27

Vizsgálatot indított a torontói rendőrség egy a közösségi médiában terjedő videó kapcsán – írja a Global News kanadai hírportál.

A felvételen az látszik, hogy egy rendőr egy parkolóban sokkolóval lő meg egy gyanúsítottat, aki összeesik, mire több rendőr is elkezd felé rohanni. Egy rendőr egy lassan guruló rendőrautó sofőrüléséből kivágódva lép oda a talajon fekvő gyanúsítotthoz, csakhogy az autója közben tovább gurul és elgázolja a magatehetetlen alakot.

Miközben több rendőr próbálja visszafelé tolni az autót, az, aki kiszállt belőle, visszaugrik a sofőrülésbe és a gázra lép, mire a jármű tovább rontva a helyzeten előrefelé indul el. Néhány másodperccel később az autó végre rükvercbe kapcsol és lehajt a gyanúsítottról.

 

Näytä tämä julkaisu Instagramissa

 

Henkilön O.o (@livelurkin) jakama julkaisu

A torontói rendőrség az esettel kapcsolatban kiadott közleményében kijelentette: a gyanúsított késsel volt felfegyverkezve, amivel járműveket rongált meg. Egy szóvivő ugyanakkor hozzátette, az ügyben belső vizsgálat folyik.

Tavaly novemberben Ausztráliában egy rendőr sokkolóval ölt meg egy 95 éves nőt, aki késsel hadonászott egy idősek otthonában.

