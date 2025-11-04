kábítószert. danny
Drogbotránya után T. Danny a konditeremből jelentkezett be egy fotóval

Trenka Attila
admin Besenyei Balázs
2025. 11. 04. 13:09
Trenka Attila

Napok óta T. Danny drogbotrányától hangos a magyar bulvársajtó: kábítószer-birtoklás miatt eljárás indult a rapper és barátnője ellen. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság akkor azt írta, hogy gyanúsítottként hallgatták ki a fiatalokat kábítószer birtoklása miatt. „A büntetőeljárást ellenük – szabadlábon hagyásuk mellett – a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával folytatja.”

„2025. szeptember 27-én reggel igazoltattak egy autóst a XII. kerületben, akivel szemben a kábítószergyorsteszt kokain fogyasztását mutatta ki, illetve alkoholos befolyásoltság alatt állt. Az autóból kisebb mennyiségű kábítószergyanús növényi törmeléket és egy üvegpipát foglaltak le. A BRFK XII. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói a 27 éves férfit kábítószer birtoklása vétség miatt hallgatták ki gyanúsítottként, szakértő bevonásával vizsgálják az eset összes körülményét.”

Telegdy Dániel most az Instagramon adott hírt magáról. Kiderült, hogy új albumon dolgozik, majd lefilmezte magát a kertjében, miközben az eget kémleli. Ezt követően pedig egy gyúrós szelfit is mutatott a konditeremből.

A drogbotrányra egyelőre nem reagált.

